Сергей РЕБРОВ: «У Кривцова повреждение, Попов возвращается в общую группу»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пообщался с журналистами накануне матча отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (14 октября, 16:00):

– В каком состоянии команда, все ли здоровы? Как команда прошла подготовку к матчу?

– Вообще, мы очень благодарны Праге за то, что они дали нам возможность играть и тренироваться здесь, создали все условия.

Что касается игроков – у Сергея Кривцова повреждение, которое он получил еще в США, поэтому, к сожалению, в этой игре он участвовать не будет. С другой стороны, Денис Попов возвращается в общую группу. Остальные игроки готовы.

– Насколько сложно будет адаптироваться к игре без Цыганкова и Ярмоленко?

– Я не думаю, что очень сложно. У нас есть игроки в составе, которые могут заменить их, хотя не могу сказать, как они их заменят. Завтра мы выйдем нашим сильнейшим составом, несмотря на наличие травмированных. У Северной Македонии также есть проблемы с составом, мы в равных условиях.

– Рассматриваете ли вы возможность смены игровой схемы?

– Мы рассматриваем много схем, завтра все увидите.

– В первом матче против Северной Македонии соперник провалил второй тайм. Как вам кажется, почему это произошло? Ожидаете ли вы от них работы над ошибками перед ответным матчем?

– То был первый официальный матч для нас. Я видел желание игроков, но первый матч – всегда сложно, важно получить уверенность в своих силах с первых минут. Мы же пропустили гол и не получили ее.

Хорошо, что мы вернулись в игру во втором тайме. Но мы проанализировали наши ошибки и теперь должны по-другому начинать игру. Уверен, игроки это понимают, и будут играть более сосредоточенно.

– В каких кондициях Михаил Мудрик, учитывая его повреждение в предпоследнем матче за «Челси»? Можем ли мы завтра увидеть его с первых минут?

– Да, можем. Я рад за Михаила, потому что в том матче он забил и выглядел очень уверенно. Это хорошо и для него, и для «Челси», и для сборной.

– Малиновский вернулся в состав сборной. Благодаря чему? В каком он состоянии?

– Я знаю Руслана, он всегда приезжает в сборную с удовольствием, вне зависимости от того, был он на предыдущем сборе или нет. Я уже объяснял: в предыдущий раз он не был вызван потому, что у него вообще не было практики. Сейчас он играет много, помогает «Дженоа» и заслуживает вызов.

– Какие ваши первые мысли, когда видите турнирную таблицу нашей группы?

– Я даже не помню точно, что там в таблице. Я всегда говорил: нужно думать о следующем матче, против Северной Македонии, а не о том, что будет дальше. Нужно взять три очка здесь, это очень важно для нас, и идти дальше.

– Вы общались с Унаи Мельгосой после вчерашнего матча молодежки (победа 3:0 над Люксембургом, – прим.)? Следите за процессами в команде? Может ли кто-то из молодежки быть вызван в первую команду в следующий раз?

– Да, мы всегда контактируем с Унаи. Я вижу прогресс в атаке команды. Кандидаты есть и будут, Унаи рассказывает мне о кандидатах в первую сборную.