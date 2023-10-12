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12.10.2023 20:30 – FT 0 : 3
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12 октября 2023, 22:38 | Обновлено 12 октября 2023, 23:29
3604
4

Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21

Подопечные Унаи Мельгоса одержали вторую победу в квалификации чемпионата Европы U-21

12 октября 2023, 22:38 | Обновлено 12 октября 2023, 23:29
3604
4
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
УАФ

Молодежная сборная Украины начала путь на новый крупный турнир – чемпионат Европы-2025 – с минимальной победы над сборной Северной Ирландии. Достичь положительного результата в том матче было непросто. Украинская команда не выглядела убедительно в атаке, а в обороне допускала ошибки, которые, к счастью для нас, британцы не использовали.

Хозяева поля до встречи с Украиной провели уже два матча в отборочном турнире. Сборная Люксембурга в своей стартовой игре также обыграла Северную Ирландию – с аналогичным счетом. Во втором поединке потерпела поражение от сборной Англии – 0:3.

Главный тренер сборной Украины Унаи Мельгоса по сравнению с матчем против Северной Ирландии несколько изменил стартовый состав. В центре полузащиты вместо Ярмолюка появился Очеретько. На позицию форварда с первых минут действовал Краснопир, а Вьюнник остался в запасе.

Первые полчаса сборная Украины действовала слишком академически. Подопечные Унаи Мельгоса подолгу держали мяч, но продвижения вперед почти не было. Украинцы действовали медленно, что устраивало хозяев поля – они успевали занимать правильные позиции в обороне. «Сине-желтые» не использовали прессинг на чужой половине поля. Украинцы ждали соперников по центральной линии и только там начинали бороться за мяч. Возможно, это была тактика, избранная главным тренером нашей молодежки: не форсировать события и беречь силы перед матчем тура против Англии.

После тридцатой минуты встречи украинцы заметно активизировались. Это сразу повлияло на ход событий на поле. На 32-й минуте Бражко оказался на очень выгодной позиции в штрафной, но не смог переиграть голкипера. На 42-й минуте мяч попал в штангу после удара Рыбчинского с линии штрафной площадки. На предпоследней минуте тайма Смоляков выполнил штрафной удар – мяч пролетел чуть выше перекладины. И наконец на последней минуте первой половины встречи сборная Украины забила гол: после дальней передачи Роман в одно касание сбросил мяч в штрафную на Кроснопира, который переправил мяч в ворота.

Люксембург в первом запомнился одним ударом по воротам и действиями голкипера, неоднократно спасавшего команду. Также хозяева поля отличились достаточно грубой игрой. В одном из эпизодов в борьбе за мяч Очеретько получил рассечение. Игрок «Шахтера» после оказания помощи попытался продолжить матч, но через несколько минут все же был вынужден покинуть поле. Его заменил Ярмолюк.

Вторую половину встречи украинцы начали так же активно, как завершали первую. Почти все время мяч находился поблизости и в штрафной площадке хозяев поля. Однако сборная Люксембурга проводила иногда контратаки. В одной из них мяч после удара Гонсалвеша попал в каркас ворот, которые защищал Нещерет.

Украинцы забили второй гол на 69-й минуте. Отличился Вьюнник, для которого это было едва ли не первое прикосновение к мячу после выхода на замену. Футболист «Шахтера» умело замкнул передачу вдоль ворот от Волошина.

После второго гола сборная Украины замедлилась и снова включила эконом-режим, в котором провела первые полчаса матча. Этим воспользовались хозяева, которые за последние 15-20 минут матча угрожали воротам Нещерета чаще, чем за все предыдущее время. В одном из моментов мяч снова попал в каркас ворот, в другом – пролетел рядом со штангой. Однако попасть в створ ворот хозяева поля не смогли.

На последней минуте компенсированного времени украинцы забили в третий раз: Квасница с правого края вошел в штрафную и точно пробил в дальний угол ворот.

Свой третий поединок в квалификации, номинально домашний с английскими сверстниками, «сине-желтые» проведут 16 октября в словацком городе Кошице. Начало – в 19:30 по киевскому времени.

Чемпионат Европы U-21. Квалификация. Групповой этап. Группа F. 3-й тур.

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3

Краснопир (45), Вьюнник (69), Квасница, (90+4).

Салюк (53), Смоляков (80), Волошин (84), Бражко (90) – Зиннер (43), Серкейра (53), Торрес (53), Иригоен (75), Агостинелли (84).

Люксембург U-21: Латик, Торрес, Гонсалвеш, Зиннер, Агостинелли, Бербери (Лоэй, 74), Клисурица (Икене, 46), Серкейра (Де Оливейра, 70), Иригоэн, Коррейя (Эльшан, 60), Жонататас (Тюрпинг, 70).

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Роман, Бражко, Рубчинский (Кучерявый, 67), Очеретько (Ярмолюк, 43), Волошин (Гуничев, 85), Брагару (Квасница, 67), Краснопир (Вьюник, 67)

Арбитр: Вильяльмюр Тораринссон (Исландия).

Стадион имени Эмиля Майриша (г. Эш-сюр-Альзетти, Люксембург).

ЛЮКСЕМБУРГ U-21 – УКРАИНА U-21. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Віктор Коробка
Молодці!
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+3
Alex T
Молодцы, хороший результат
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+3
Falko
А про 3-й гол "забули" написати? ) Чи звіт поставили у стрічку ще до фінального свистка?
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+1
Frank Pider
Уряяяя!!! Всем по яготынскому молоку!  От меня презент! 
Ответить
+1
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