Люксембург U21

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11 октября 2023, 21:15 |
613
0

Люксембург U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата Европы

11 октября 2023, 21:15 |
613
0
Люксембург U-21 – Украина U-21. Текстовая трансляция матча
УАФ

Сборная Украины в четверг, 12 октября, проведет матч второго тура группового этапа квалификации чемпионата Европы U-21 по футболу. Соперник – сборная Люксембурга. Игра состоится во втором по населению городе Великого Герцогства Люксембург – Эш-сюр-Альзетти, на арене имени Эмиля Майриша. Начало – в 20:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежная сборная Украины новый цикл начала под руководством нового главного тренера – испанца Унаи Мельгоса. В первом туре отборочного турнира украинцы победили сборную Северной Ирландии – 1:0. Сборная Люксембурга в своем стартовом матче также обыграла Северную Ирландию – с аналогичным счетом. Во втором поединке потерпела поражение от сборной Англии – 0:3.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Люксембург U-21 – Украина U-21, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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