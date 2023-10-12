Люксембург U21

В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.

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На 45-й минуте отличился Игорь Краснопир с передачи Виталия Романа.

На 69-й минуте Богдан Вьюнник удвоил перевес Украины U-21, ассист сделал Назар Волошин.

В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 12 октября

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3

Гол: Краснопир, 45, Вюнник, 69, Квасница, 90+4

Полный видеообзор ожидается.

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