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Евро
Люксембург U21
12.10.2023 20:30 – FT 0 : 3
УКРАИНА U21
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12 октября 2023, 23:05 | Обновлено 12 октября 2023, 23:20
746
0

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21

12 октября 2023, 23:05 | Обновлено 12 октября 2023, 23:20
746
0
Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3. Видео голов и обзор матча
УАФ

В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.

Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 45-й минуте отличился Игорь Краснопир с передачи Виталия Романа.

На 69-й минуте Богдан Вьюнник удвоил перевес Украины U-21, ассист сделал Назар Волошин.

В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 12 октября

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3

Гол: Краснопир, 45, Вюнник, 69, Квасница, 90+4

Полный видеообзор ожидается.

❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛОВ

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Илья Квасница (УКРАИНА U21).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Вьюнник (УКРАИНА U21).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (УКРАИНА U21).
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Источник Sport.ua
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