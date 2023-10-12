Люксембург U21

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка квалификации Евро-2025 U-21
В четверг, 12 октября, в 20:30 прошел матч 3-го тура квалификации чемпионата Европы 2025 U-21.
Сборные Люксембурга U-21 и Украины U-21 играли в Эш-сюр-Альзетт на стадионе Стад-Эмиль-Майриш.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 45-й минуте отличился Игорь Краснопир с передачи Виталия Романа.
На 69-й минуте Богдан Вьюнник удвоил перевес Украины U-21, ассист сделал Назар Волошин.
В компенсированное время финальную точку поставил Илья Квасница, и Украина U-21 разгромила Люксембург U-21 (3:0).
Евро-2025 U-21. 3-й тур, 12 октября
Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3
Гол: Краснопир, 45, Вюнник, 69, Квасница, 90+4
Полный видеообзор ожидается.
❗️ Смотрите в Telegram: ВИДЕО ГОЛОВ
События матча
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