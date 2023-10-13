Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Унаи МЕЛЬГОСА: «Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге»
Чемпионат Европы
13 октября 2023, 10:59 | Обновлено 13 октября 2023, 11:30
270
0

Унаи МЕЛЬГОСА: «Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге»

Тренер молодежной сборной Украины – о победе над командой Люксембурга

13 октября 2023, 10:59 | Обновлено 13 октября 2023, 11:30
270
0
Унаи МЕЛЬГОСА: «Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге»
Суспільне Спорт. Унаи Мельгоса

Молодежная сборная Украины по футболу провела второй поединок в отборе на чемпионат Европы-2025. Украинцы одолели команду Люксембурга со счетом 3:0.

После победы над Люксембургом главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса оценил игру команды.

«Я спокоен, потому что мы проделали хорошую работу в эти дни. Нельзя сказать, что игроки хорошо не отработали. Счастлив – это очень громкое слово, но я спокоен.

Думаю, в основном мы действовали достаточно спокойно. У нас были моменты, чтобы забить, и их было больше, чем в предыдущей игре против Северной Ирландии. Возможно, только в последней трети поля мы не были успешными, но в конце концов, продолжая делать одно и то же, мы забили. Рады за Игоря [Краснопера].

Провели замены во втором тайме, потому что нуждались в них. Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге в первой половине встречи, и это то, о чем мы думали. Не ждали, а пытались идти вперед. А когда идешь вперед, то есть немало пространства, которое нужно перекрыть. Они [игроки] устали от этого, и мы не можем все 90 минут так играть. Нужно это компенсировать, и поэтому пытались ввести в игру новых, свежих футболистов. Возможно, матч возобновился во втором тайме немного не так, как хотелось, и нам нужно было взять это под контроль. Но в момент, когда они [Люксембург] начали действовать немного лучше, мы забили, и это для нас стало глотком свежего воздуха.

Победа – это всегда хорошо. Не знаю, как это отразится на мыслях игроков. Иногда ты проигрываешь и получаешь дополнительную мотивацию, а иногда побеждаешь и говоришь себе, хорошо, я лучший. Нам нужно с этим справиться, как выигрывать и проигрывать».

Против Англии нам нужно будет показать свои лучшие качества. Попробуем это сделать. Агрессивная игра против Люксембурга во втором тайме перед Англией? Прежде всего, нам нужно было победить в этом матче, а он не был «закрыт». Мы «закрыли» матч, забив третий мяч на последней минуте. А по интенсивности – прибыли сюда с 24 игроками. Можем проводить ротацию, и всем футболистам нужно показывать свои лучшие качества. В то же время, у нас три дня. Знаю, что это трудно, что у нас долгие путешествия. Понимаем эту ситуацию, потому что не хотим, чтобы кто-то травмировался. Но сейчас, имея в составе 20-летних футболистов, они все еще молодые и свежие. Поэтому они должны показывать 100% до конца всего матча, любого матча», – сказал Мельгоса.

По теме:
На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Люксембург - Украина Евро-2025 U-21 сборная Люксембурга по футболу U-21
Источник Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Футбол | 13 октября 2023, 08:28 24
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном
Источник: Футболист Шахтера U-19 сбежал в рф после матча с Антверпеном

Александр Роспутько захотел славы Тимощука?

Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Футбол | 12 октября 2023, 18:56 1
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»
Сергей СИДОРЧУК: «Сказал Нойштедтеру, что не смогу пожать ему руку»

Полузащитник «Вестерло» рассказал об отношениях с одноклубником, имеющим российское гражданство

Хорватия – Турция – 0:1. Удачный дебют Монтеллы. Видео гола и обзор
Футбол | 13.10.2023, 03:20
Хорватия – Турция – 0:1. Удачный дебют Монтеллы. Видео гола и обзор
Хорватия – Турция – 0:1. Удачный дебют Монтеллы. Видео гола и обзор
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Теннис | 12.10.2023, 18:31
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
Две украинки в борьбе. Известны все пары 1/4 финала на турнире в Чжэнчжоу
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 оккупантов, 26 танков и 49 ББМ
Война | 13.10.2023, 08:10
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 оккупантов, 26 танков и 49 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 1030 оккупантов, 26 танков и 49 ББМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
Фламенго вырастил нового гения. Он переписывает рекорды Винисиуса Жуниора
11.10.2023, 13:15 1
Футбол
Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера
Реал заплатит 10 миллионов евро за игрока Шахтера
11.10.2023, 12:55 5
Футбол
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
12.10.2023, 02:28 72
Теннис
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
11.10.2023, 18:07
Теннис
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
Польша обыграла Бельгию и опередила Украину в турнирной таблице отбора к ЧМ
11.10.2023, 23:14
Футзал
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
12.10.2023, 22:38 5
Футбол
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
12.10.2023, 23:23 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем