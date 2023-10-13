Унаи МЕЛЬГОСА: «Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге»

Молодежная сборная Украины по футболу провела второй поединок в отборе на чемпионат Европы-2025. Украинцы одолели команду Люксембурга со счетом 3:0.

После победы над Люксембургом главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса оценил игру команды.

«Я спокоен, потому что мы проделали хорошую работу в эти дни. Нельзя сказать, что игроки хорошо не отработали. Счастлив – это очень громкое слово, но я спокоен.

Думаю, в основном мы действовали достаточно спокойно. У нас были моменты, чтобы забить, и их было больше, чем в предыдущей игре против Северной Ирландии. Возможно, только в последней трети поля мы не были успешными, но в конце концов, продолжая делать одно и то же, мы забили. Рады за Игоря [Краснопера].

Провели замены во втором тайме, потому что нуждались в них. Некоторые игроки проделали невероятную работу в прессинге в первой половине встречи, и это то, о чем мы думали. Не ждали, а пытались идти вперед. А когда идешь вперед, то есть немало пространства, которое нужно перекрыть. Они [игроки] устали от этого, и мы не можем все 90 минут так играть. Нужно это компенсировать, и поэтому пытались ввести в игру новых, свежих футболистов. Возможно, матч возобновился во втором тайме немного не так, как хотелось, и нам нужно было взять это под контроль. Но в момент, когда они [Люксембург] начали действовать немного лучше, мы забили, и это для нас стало глотком свежего воздуха.

Победа – это всегда хорошо. Не знаю, как это отразится на мыслях игроков. Иногда ты проигрываешь и получаешь дополнительную мотивацию, а иногда побеждаешь и говоришь себе, хорошо, я лучший. Нам нужно с этим справиться, как выигрывать и проигрывать».

Против Англии нам нужно будет показать свои лучшие качества. Попробуем это сделать. Агрессивная игра против Люксембурга во втором тайме перед Англией? Прежде всего, нам нужно было победить в этом матче, а он не был «закрыт». Мы «закрыли» матч, забив третий мяч на последней минуте. А по интенсивности – прибыли сюда с 24 игроками. Можем проводить ротацию, и всем футболистам нужно показывать свои лучшие качества. В то же время, у нас три дня. Знаю, что это трудно, что у нас долгие путешествия. Понимаем эту ситуацию, потому что не хотим, чтобы кто-то травмировался. Но сейчас, имея в составе 20-летних футболистов, они все еще молодые и свежие. Поэтому они должны показывать 100% до конца всего матча, любого матча», – сказал Мельгоса.