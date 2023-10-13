Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов

Скандал со ставками футболистов в Италии набирает обороты. Теперь стал известен четвертый фигурант, это 21-летний защитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Корона, который первым сообщи и о трех предыдущих фигурантах дела.

Этими фигурантами стали Николо Фаджоли из «Ювентуса», Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы». Последние двое вчера из-за расследования покинули расположение сборной Италии.

По слухам, суммарно в деле замешаны примерно 50 профессиональных футболистов.