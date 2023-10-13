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Италия
13 октября 2023, 16:45 | Обновлено 13 октября 2023, 16:50
613
0

Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов

Никола Залевски также причастен к скандалу

13 октября 2023, 16:45 | Обновлено 13 октября 2023, 16:50
613
0
Игрок Ромы – четвертый фигурант дела о ставках футболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Залевски

Скандал со ставками футболистов в Италии набирает обороты. Теперь стал известен четвертый фигурант, это 21-летний защитник «Ромы» и сборной Польши Никола Залевски. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Корона, который первым сообщи и о трех предыдущих фигурантах дела.

Этими фигурантами стали Николо Фаджоли из «Ювентуса», Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Николо Дзаньоло из «Астон Виллы». Последние двое вчера из-за расследования покинули расположение сборной Италии.

По слухам, суммарно в деле замешаны примерно 50 профессиональных футболистов.

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Никола Залевски Рома Рим ставки азарт скандал
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