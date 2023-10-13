ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала

Известный ресурс ESPN составил свой рейтинг самых важных игроков каждой из команд «большой шестерки» АПЛ. Украинцу Александру Зинченко отдали третье место в «Арсенале», выше него расположились только Букайо Сака и Мартин Эдегор.

«Тактическая важность – ключевой фактор этого рейтинга, наряду с игровыми навыками, и Зинченко является ярким примером этих факторов. Можно спорить с тем, сильнее ли он как игрок чем Райс или Салиба, но очевидно, что он критически важен для командной динамики.

Он очень часто смещается с позиции левого защитника в центр и диктует игру как полузащитник. Когда он травмирован (а это, к сожалению, случается довольно часто), качество билд-апа «Арсенала» существенно страдает. Возможности Артеты по перестройке игры во время матча также страдают, усложняя жизнь для команды, которая любит доминировать с мячом», – так аргументирует свою позицию ESPN.

Другой украинец, вингер Михаил Мудрик, оказался на 12-м месте в списке самых важных игроков «Челси»:

«Первые полгода Мудрика в «Челси» после 70-миллионного трансфера из «Шахтера» были разочарованием, но в последние три недели он намекнул на то, что может все резко изменить. Не только потому, что он забил свой первый гол в АПЛ, но и потому, что когда он получает мяч, есть ощущение, что сейчас что-то случится».