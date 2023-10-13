ESPN: Зинченко – третий по важности игрок Арсенала
Известное издание составило свой рейтинг
Известный ресурс ESPN составил свой рейтинг самых важных игроков каждой из команд «большой шестерки» АПЛ. Украинцу Александру Зинченко отдали третье место в «Арсенале», выше него расположились только Букайо Сака и Мартин Эдегор.
«Тактическая важность – ключевой фактор этого рейтинга, наряду с игровыми навыками, и Зинченко является ярким примером этих факторов. Можно спорить с тем, сильнее ли он как игрок чем Райс или Салиба, но очевидно, что он критически важен для командной динамики.
Он очень часто смещается с позиции левого защитника в центр и диктует игру как полузащитник. Когда он травмирован (а это, к сожалению, случается довольно часто), качество билд-апа «Арсенала» существенно страдает. Возможности Артеты по перестройке игры во время матча также страдают, усложняя жизнь для команды, которая любит доминировать с мячом», – так аргументирует свою позицию ESPN.
Другой украинец, вингер Михаил Мудрик, оказался на 12-м месте в списке самых важных игроков «Челси»:
«Первые полгода Мудрика в «Челси» после 70-миллионного трансфера из «Шахтера» были разочарованием, но в последние три недели он намекнул на то, что может все резко изменить. Не только потому, что он забил свой первый гол в АПЛ, но и потому, что когда он получает мяч, есть ощущение, что сейчас что-то случится».
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