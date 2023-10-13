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13 октября 2023, 07:50 | Обновлено 13 октября 2023, 08:06
1219
0

Молодежка взяла три очка, МОК забанил россию, пропал молодой игрок Шахтера

Главные новости за 12 октября на Sport.ua

13 октября 2023, 07:50 | Обновлено 13 октября 2023, 08:06
1219
0
Молодежка взяла три очка, МОК забанил россию, пропал молодой игрок Шахтера
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 12 октября.

1A. Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Подопечные Унаи Мельгосы одержали 2-ю победу в квалификации чемпионата Европы U-21

1B. На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
Украинцы в гостях обыграли команду Люксембурга U-21 со счетом 3:0

2. НОК россии отстранен из-за включения в него оккупированных регионов Украины
Это является нарушением Олимпийской хартии

3. Источник: футболист Шахтера U-19 не вернулся после матча ЮЛУ в Антверпене
На борту самолета горняков не оказалось 19-летнего хавбека Александра Роспутько

4A. Таблицы Евро-2024. Итоги дня: дубль Холанда, Сефери шокировал Чехию
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024

4B. Испания дожала Шотландию. Норвегия разгромила Кипр, дубль Холанда
Состоялось два матча в группе А отбора на Евро-2024

4C. В матче лидеров группы Турция победила Хорватию
Единственный гол в матче забил Барыш Йылмаз

4D. Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка
В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 Польша нанесла поражение Фарерам

5. Заря обыграла ФСК Мариуполь и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Команда Кривенцова стала последним четвертьфиналистом

6. Сборная Украины в упорном матче квалификации ЧЕ-2024 уступила Германии
Украинские гандболистки хорошо провели первый тайм, но просели во втором

7. Большой скандал в Италии. Игрок Ромы делал ставку на матч клуба со скамейки
Фабрицио Корона утверждает: Дзаньоло и Тонали, как и Фаджоли, нарушали правила

8. Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри
Джон Фьюри начал бить стекло во время дуэли взглядов

9A. От Пуппо до Монтеллы: итальянские тренеры во главе сборной Турции
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о тренерском счастье апеннинцев на берегах Босфора

9B. Агент: «Русин обладает всеми качествами, чтобы заиграть в Англии»
Агент Андрей Кириченко, устроивший переход Русина в Чемпионшип, дал интервью Sport.ua

10A. ФОТО. В Праге опять дожди. Тренировка сборной: Ребров ставит тактику
Матч между Украиной и Северной Македонией пройдет 14 октября

10B. Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024
Валерий Василенко – о сложности выбора Реброва и приятных сюрпризах календаря

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Украина отыгралась с Сербией, травма Ярмоленко, успех Цуренко и Калининой
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Мудрик подешевел, Цуренко обыграла россиянку, зашквар игроков Динамо
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Источник Sport.ua
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