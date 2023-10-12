От Пуппо до Монтеллы: итальянские тренеры во главе сборной Турции

В седую старину, когда руководители турецкого футбола призывали на помощь своей национальной сборной иностранцев, то делали выбор преимущественно в пользу англичан и венгров. Итальянцев было меньше, однако определенный след они оставили, обращая босфорцев в свою футбольную веру. Успешнее с национальной сборной Турции работали именно турки, а не чужаки? Это утверждение не лишено справедливости, однако за границу (как выразился один турецкий газетчик, «в том числе и за границу возможного!») руководители турецкой футбольной федерации смотрят пристально. В последнее время итальянский тактический вектор стал весьма заметен в турецком футболе. Это уже 4-я апеннинская тренерская волна в Турции. 1-я пришлась на рубеж 1950-х – 1960-х гг., 2-я – на начало ХХІ ст., 3-я имела место в 2010-х гг., нынешняя продолжается с начала 2020-х.

Противоречивые песни Пуппо

Сандро Пуппо

Первым итальянским тренером в сборной Турции стал Сандро Пуппо. Он родился в Пьяченце, а детство провел в Шанхае, где гастролировал его отец-виолончелист. В Китае, собственно, и начал играть в футбол. Как игрок (плеймейкер!) он отыграл немало матчей за «Венецию» во время Второй мировой войны, является олимпийским чемпионом 1936 г. А тренерская судьба забрасывала его и в «Барселону», и в «Ювентус», и в «Бешикташ». Тифози «Юве» долго не могли ему простить сокрушительное домашнее поражение своих любимцев (0:4) от «Фиорентины» в сезоне-1955/56. В Сети есть фрагменты того позорного для «Синьоры» поединка. Оборона туринцев представляла собой зияющую дыру, сквозь которую «фиалки» то и дело просачивались. А атака во главе с Джампьеро Бониперти была совершенно беспомощной. Как бы то ни было, а настоящее «вечное возвращение» Пуппо почувствовал в Турции. Четыре каденции у него было во главе сборной этой страны! Безусловно, самой событийной стала первая, когда его команда сыграла на Олимпиаде-52 в Хельсинки (матчи турецкой команды прошли в Лахти и Котке) и на чемпионате мира в Швейцарии. В Финляндии команда Пуппо потерпела сокрушительное поражение от будущих чемпионов – венгров (1:7) – в четвертьфинале, в Швейцарии не смогла справиться опять же с будущими чемпионами – западными немцами – еще на групповой стадии. В то же время на полях вечно нейтральной страны подопечные Пуппо продемонстрировали атакующую мощь в матче против южных корейцев, отгрузив тем целых 7 сухих мячей! Особенно феерил тогда лидер турецких атак Саргын Бурхан. «Монстр» (именно такое прозвище носил форвард) отличился хет-триком. Добавлю, что Бурхан дожил до нашего времени и скончался в сентябре текущего года в 94-летнем возрасте.

Однако, несмотря на участие в финальных стадиях крупных турниров в 1-ю каденцию, все-таки наиболее сильной при Пуппо турецкая команда была во время второго его появления на тренерском мостике. Его подопечные в официальных матчах тогда дважды доказывали свое преимущество над норвежцами, дважды минимально уступали весьма мастеровитой сборной СССР и, наконец, достойно противостояли венграм, уступив с разницей в один мяч на выезде в товарищеском матче. Именно тогда Пуппо нашел подход к турецким игрокам и наилучшим образом использовал бомбардирское дарование рекордсмена по количеству успехов в гонках бомбардиров в чемпионате Турции (6 раз!), легенды «Галатасарая» Метина Октая. «Некоронованный король» (характерное прозвище для турецких футболистов той поры, ведь, скажем, о еврокоронации и мечтаний-дерзновений тогда не было) как раз в то время попробовал свои силы в Италии (без протекции Пуппо не обошлось!) и отыграл ряд игр в составе «Палермо». Забивал там в среднем один раз в четыре матча. Октай обладал и голевым чутьем (от природы!), и тактической грамотностью (привитой именно Пуппо), вот и смог использовать в дальнейшем итальянский опыт и в сборной, и в «Галатасарае».

Худшей каденцией Пуппо была 4-я, уже в середине 1960-х: четыре безвариантных поражения от португальцев (дважды), румын и болгар, и отставка после неполных четырех месяцев работы.

Ювентино и Лациале

Между каденциями Пуппо турки обращались за тренерской помощью к Джованни Варльену (звезда «Юве» 1930-х – 1940-х гг., 5-кратный чемпион Италии как игрок) и Леандро Ремондини (лучшие игровые годы провел в составе «Лацио»). Команда под руководством Варльена запомнилась волевой домашней победой над португальцами – 3:1 (и здесь первую скрипку играл уже упоминавшийся Октай), а также достойным оппонированием не кому-нибудь, а самим бразильцам. Джалма Сантос лишь раз сумел пробить турецкую оборону. Правда, злые языки поговаривали, что итальянский арбитр Армандо Маркетти посодействовал команде, возглавляемой своим соотечественником, в том, чтобы исключить разгромное фиаско. Ну, такое…

Леандро Ремондини

Ремондини же запомнился несколькими знаковыми победами. Турки под его руководством выигрывали у голландцев (на выезде при 60-тысячной аудитории с дублем в течение пары минут того же Октая!), румын и сборной Чехословакии. Может, в конце концов, Ремондини смог бы достичь и большего с турецкой национальной командой (как игрок он был известным полузащитником оборонительного плана, а соответствующее понимание игры – именно то, что нужно было сборной Турции того времени), однако после трех лет на берегах Босфора (работал и в тамошних клубных командах) вернулся домой, на родные Апеннины. Как причину этого медиа тогда называли семейные обстоятельства, но и исключать элементарную тоску по привычному образу жизни не стоит.

Клубные вспышки

На рубеже 1950-х – 1960-х в клубном футболе Турции без особого успеха поработал Иво Буццеджоли. Возглавляемый им измирский «Алтай» звезд с неба не хватал, и если брать среднее количество набранных за матч очков, то Буццеджоли является худшим среди итальянских тренеров в Турции. В 2000 г. на берегах Босфора пытались себя проявить на клубном уровне алленатори Невио Скала и Вальтер Дзенга. Скала имел определенный успех (среднее количество очков за матч – 2,0 – самое высокое среди всех итальянских клубных тренеров в Турции!), однако надолго в «Бешикташе» не задержался. В дальнейшем турецким клубным опытом обогатились Роберто Манчини, Чезаре Пранделли, а уже в 2020-е – Андреа Пирло (как метко Пранделли когда-то высказался о Пирло: «Андреа родился, чтобы мы мечтали»), Франческо Фариоли (возглавлял «Аланьяспор» и «Карагюмрюк», но все-таки в качестве тренера голкиперов он приносит больше пользы, чем как главный) и Винченцо Монтелла. Вот о сентябрьском назначении Монтеллы на должность главного в сборной Турции и поговорим более обстоятельно.

«Аэропланчик» готов к взлету?

Итак, Винченцо Монтелла дебютирует во главе сборной Турции (контракт заключен до 2026 г.). «Аэропланчику» сейчас под 50, он накопил определенный тренерский опыт («Рома», «Фиорентина», «Милан», «Сампдория», «Севилья», «Адана Демирспор» и т. д.). На берегах Босфора работает уже два года, однако до сих пор у него был лишь клубный опыт работы.

Getty Images/Global Images Ukraine. Винченцо Монтелла

Если говорить о тактике, то Монтелла – ярко выраженный сторонник схемы 4–2–3–1. Эта расстановка эластична. Например, во время нападения или, если точнее, в фазе владения мячом, она представляет собой 2–4–3–1, ведь фланговые защитники в таком случае играют выше. Если же мяч у противника, то трансформация выливается фактически в 4–4–1–1, поскольку два фланговых атакующих игрока отходят немного назад, образуя линию с полузащитниками, а центральный полузащитник, размещенный под нападающим, должен старательно прессинговать вместе с форвардом.

Такую схему Монтелла исповедовал за пределами родины, в частности, в «Севилье» и «Адана Демирспоре». Есть в его творческом багаже матчи, которые лучше всего иллюстрируют правильность выбранной тактики. К примеру, в прошлом году его парни из Аданы разобрали на запчасти оборону «Гезтепе». А та команда выходила на игру с пятью защитниками! Тем не менее, Марио Балотелли в тот вечер был неподражаем, отправив в ворота оппонентов целых 5 мячей! Общий же счет матча – 7:0. Почти 10-тысячная аудитория на стадионе «Ени Адана» увидела идеальную работу схемы 4–2–3–1, когда форвард на острие наиболее эффективно завершает атакующие усилия партнеров по команде.

Уже в этом календарном году подопечные Монтеллы эффективно реализовали тактические замыслы алленаторе в поединке турецкой суперлиги против «Истанбулспора». Проблема стамбульского клуба заключалась в том, что при схеме 4–1–4–1, исповедуемой их тогдашним тренером Фатихом Текке, немало зависит от той единицы между четверками, за которой кроется опорник. Мелих Кабасакаль, игравший на этой позиции у стамбульцев, не обладает должным уровнем мастерства, чтобы противостоять мощному полузащитному звену аданцев. Следовательно, и поражение «желтых быков» было скорее закономерностью, чем случаем. Вместе с тем, у команды Монтеллы выделялись трое поднападающих, которые и забили большинство из шести голов «голубых молний» в тот вечер. Отмечу и другой показательный момент: форвард, игравший на острие – норвежец Фредрик Гульбрандсен, – выступил в роли идеального ассистента, отдав голевую передачу и своими силами заработав два пенальти! Ну и, конечно, фактор хорошо знакомого нам по киевскому «Динамо» Юнеса Беланды. Он тогда был воистину «голубой молнией», ведь вчистую переиграл уже упоминавшегося Кабасакаля.

Может ли быть эффективной любимая схема Монтеллы 4–2–3–1 для сборной Турции? Собственно, если брать матчи турецкой сборной в текущем отборочном цикле, то такая схема была применена лишь однажды – в Латвии, та игра в Риге закончилась непростой турецкой победой, добытой на 5-й компенсированной во 2-м тайме минуте, – 3:2. В домашнем поединке с армянами было что-то вроде 4–1–4–1, где на острие действовал молодой нападающий из «Галатасарая» Барыш Йылмаз. Но вот незадача: не особенно комфортно он себя чувствует там, ведь привык играть правого вингера. Вместе с тем, тогдашний наставник турецкой сборной немец Штефан Кунц этого не учитывал. Ничейный результат домашнего поединка против команды украинского тренера Александра Петракова явно не удовлетворил горячих турецких болельщиков, как и руководство футбольной федерации страны. После этого и произошли изменения на тренерском мостике.

При 4–2–3–1 весомая роль принадлежит наконечнику атак. Пока что игрок с турецким паспортом, подходящий для этой роли (вроде Балотелли), не очень-то просматривается. И еще один момент: в клубах Монтелла привык работать в мультикультурной среде. Наличие легионеров буквально отовсюду позволяло, тщательно проанализировав их добродетели, выделить способных воплотить замыслы «Аэропланчика» на футбольном поле. А сборная – это множество людей с одинаковой ментальностью. И найдут ли точки соприкосновения футбольная ментальность Хакана Чалханоглу и компании с итальянской тактической составляющей? Исторически у апеннинцев по большому счету не получалось привить сборной Турции свое понимание футбола. Впрочем, соотечественники-предшественники работали в эпоху, когда мир (в том числе и футбольный) не был таким глобализированным, и иностранцам в Турции приходилось преодолевать куда больше препятствий, чем сейчас. В пользу Монтеллы, на мой взгляд, свидетельствует его именно 2-летний турецкий опыт. Было бы больше – может, и его тренерская философия несколько изменилась, стала бы менее итальянской. Было бы меньше или вообще не было бы – и на выяснение, что к чему, ушло бы немало времени. А так, есть и определенный опыт, и понимание силы турецкого чемпионата (а ныне примерно 50% игроков национальной сборной представляют именно турецкую суперлигу, в то же время во всех клубах турецкой суперлиги количество легионеров исчисляется двузначными числами!) и при этом нет погружения в теплую ванну больших денег и небольших амбиций. Может, все и получится. Однако уже первый соперник на пути подопечных Монтеллы выглядит мощно – призер двух предыдущих чемпионатов мира сборная Хорватии. Впрочем, аргументы против лидеров группы у Винченцо и его подопечных вполне смогут найтись. На выезде копаться в поисках сложнее? Но пока что пилигримство приносит туркам победы: два своих выездных поединка в этом цикле они выиграли.

Алексей РЫЖКОВ