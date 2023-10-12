Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Албания разгромила Чехию (3:0) с дублем игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери. Албанец, который сейчас на правах аренды играет за эмиратский клуб «Бани Яс», забил два гола а ворота чехов во втором тайме.

В другом матче игрового дня Польша в гостях нанесла поражение Фарерам (2:0). Голы забили Себастьян Шимански и Адам Букса.

Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Албания – Чехия – 3:0

Голы: Асани, 9 Сефери, 51, 73

Фареры – Польша – 0:2

Голы: Шиманськи, 4, Букса, 65

Турнирная таблица