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Евро
Фарерские острова
12.10.2023 21:45 – FT 0 : 2
Польша
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Чемпионат Европы
12 октября 2023, 23:47 | Обновлено 13 октября 2023, 00:12
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Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка

В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 Польша нанесла поражение Фарерам

12 октября 2023, 23:47 | Обновлено 13 октября 2023, 00:12
490
0
Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка
Getty Images/Global Images Ukraine. Таулант Сефери

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Албания разгромила Чехию (3:0) с дублем игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери. Албанец, который сейчас на правах аренды играет за эмиратский клуб «Бани Яс», забил два гола а ворота чехов во втором тайме.

В другом матче игрового дня Польша в гостях нанесла поражение Фарерам (2:0). Голы забили Себастьян Шимански и Адам Букса.

Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Албания – Чехия – 3:0

Голы: Асани, 9 Сефери, 51, 73

Фареры – Польша – 0:2

Голы: Шиманськи, 4, Букса, 65

Турнирная таблица

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Группа D. В матче лидеров группы Турция победила Хорватию
Группа А. Испания дожала Шотландию. Норвегия разгромила Кипр, дубль Холанда
Евро-2024 Таулант Сефери сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу сборная Польши по футболу сборная Фарерских островов по футболу Ворскла Полтава
Источник Sport.ua
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