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Евро
Албания
12.10.2023 21:45 – FT 3 : 0
Чехия
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 04:59 | Обновлено 13 октября 2023, 05:26
131
0

Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 04:59 | Обновлено 13 октября 2023, 05:26
131
0
Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Таулайт Сефери (справа)

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Албания разгромила Чехию (3:0) с дублем игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери.

Албанец, который сейчас на правах аренды играет за эмиратский клуб «Бани Яс», забил два гола а ворота чехов во втором тайме.

Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Албания – Чехия – 3:0

Голы: Асани, 9 Сефери, 51, 73.

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Албания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Албания).
40’
Mojmir Chytil (Чехия) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ясир Асани (Албания).
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Источник Sport.ua
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