Чемпионат Европы13 октября 2023, 04:59 | Обновлено 13 октября 2023, 05:26
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Албания – Чехия – 3:0. Дубль Сефери из Ворсклы. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 04:59 | Обновлено 13 октября 2023, 05:26
131
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12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Албания разгромила Чехию (3:0) с дублем игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери.
Албанец, который сейчас на правах аренды играет за эмиратский клуб «Бани Яс», забил два гола а ворота чехов во втором тайме.
Турнирное положение: Албания (13), Польша (9), Чехия (8), Молдова (8), Фареры (1).
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
Албания – Чехия – 3:0
Голы: Асани, 9 Сефери, 51, 73.
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Албания).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Таулянт Сефери (Албания).
40’
Mojmir Chytil (Чехия) получает красную карточку.
9’
ГОЛ ! Мяч забил Ясир Асани (Албания).
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