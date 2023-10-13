Группа D. В матче лидеров группы Турция победила Хорватию
Единственный гол в матче забил Барыш Йылмаз
Сегодня, 12 октября, стартовал 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.
В матче лидеров группы D сборная Хорватии на своем поле принимала национальную команду Турции. Гости сумели одержать минимальную победу в матче благодаря единственному голу на 30-й минуте в исполнении Барыша Йилмаза. Турецкая сборная взяла реванш у хорватов за прошлогоднее домашнее поражение и возглавила группу D.
Ранее Латвия одержала первую победу, обыграв подопечных Петракова.
Отбор на Евро-2024. Группа D, 7-й тур. 12 октября
Хорватия – Турция – 0:1
Голы: Йылмаз, 30.
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