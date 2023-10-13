Группа D. В матче лидеров группы Турция победила Хорватию

Сегодня, 12 октября, стартовал 7-й раунд отборочного турнира на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

В матче лидеров группы D сборная Хорватии на своем поле принимала национальную команду Турции. Гости сумели одержать минимальную победу в матче благодаря единственному голу на 30-й минуте в исполнении Барыша Йилмаза. Турецкая сборная взяла реванш у хорватов за прошлогоднее домашнее поражение и возглавила группу D.

Ранее Латвия одержала первую победу, обыграв подопечных Петракова.

Отбор на Евро-2024. Группа D, 7-й тур. 12 октября

Хорватия – Турция – 0:1

Голы: Йылмаз, 30.