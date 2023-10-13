Монтелла доволен отличным стартом за Турцию. Первое поражение хорватов дома
Сборная Хорватии впервые в истории Евро проиграла домашний матч
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Хорватии дома проиграла команде Турции. Единственный гол на 30-й минуте забил Барыш Йилмаз.
В группе D лидером стала Турция (13 очков), опередив Хорватия (10 пунктов).
Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:
«Отличное начало для меня. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить каждого члена нашей команды. Это превосходный вечер для сборной Турции. Не забывайте, что это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю».
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:
Турция заслужила эту победу. Я поздравляю ее. Мы плохо сыграли, допускали много ошибок с самого начала. Мы так и не смогли нащупать свою игру и заслуженно проиграли.
Видеообзор матча
📸 Barış Alper'in golünün ardından #BizimÇocuklar'ın sevinci. 🇹🇷 pic.twitter.com/9HnMQ3jIkA— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 12, 2023
События матча
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