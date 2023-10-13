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Евро
Хорватия
12.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 06:35 | Обновлено 13 октября 2023, 06:49
325
0

Монтелла доволен отличным стартом за Турцию. Первое поражение хорватов дома

Сборная Хорватии впервые в истории Евро проиграла домашний матч

13 октября 2023, 06:35 | Обновлено 13 октября 2023, 06:49
325
0
Монтелла доволен отличным стартом за Турцию. Первое поражение хорватов дома
УЕФА

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Хорватии дома проиграла команде Турции. Единственный гол на 30-й минуте забил Барыш Йилмаз.

В группе D лидером стала Турция (13 очков), опередив Хорватия (10 пунктов).

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла:

«Отличное начало для меня. Игроки выложились на полную, оставили все силы на поле, и я хочу поздравить каждого члена нашей команды. Это превосходный вечер для сборной Турции. Не забывайте, что это первое домашнее поражение хорватов в отборе на Евро за всю историю».

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

Турция заслужила эту победу. Я поздравляю ее. Мы плохо сыграли, допускали много ошибок с самого начала. Мы так и не смогли нащупать свою игру и заслуженно проиграли.

Видеообзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
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сборная Хорватии по футболу сборная Турции по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Винченцо Монтелла Златко Далич
Источник УЕФА
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