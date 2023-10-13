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Евро
Хорватия
12.10.2023 21:45 – FT 0 : 1
Турция
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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 03:20 | Обновлено 13 октября 2023, 07:48
382
0

Хорватия – Турция – 0:1. Удачный дебют Монтеллы. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 03:20 | Обновлено 13 октября 2023, 07:48
382
0
Хорватия – Турция – 0:1. Удачный дебют Монтеллы. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Хорватии дома проиграла команде Турции (0:1), на рулевом мостике которой успешно дебютировал Винценцо Монтелла.

Единственный гол на 30-й минуте забил Барыш Йилмаз.

В группе D лидером стала Турция (13 очков), опередив Хорватия (10 пунктов).

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

Хорватия – Турция – 0:1

Голы: Барыш Йылмаз, 30.

Видеообзор матча

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
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Источник Sport.ua
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