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Евро
Хорватия
12.10.2023 21:45 - : -
Турция
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Чемпионат Европы
11 октября 2023, 15:03 |
265
0

Хорватия – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Поединок состоится 12 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2023, 15:03 |
265
0
Хорватия – Турция. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

12 октября на «Опус-Арене» (Осиек) пройдет матч 7-го тура отбора на Евро-2024, в котором сборная Хорватии встретится со сборной Турции. Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Хорватия

Команда смогла пройти успешно серьезное обновление состава после пикового результата, в виде серебра на чемпионате мира в 2018-м году. В Катаре результат предыдущего мундиаля не повторился, но удалось взять 3-е место, что тоже стало отличным результатом. Заодно подопечные Златко Далича прекрасно проявили себя в Лиге Наций, не только снова выиграв свою группу, но и уже в финале четырех прошли принимающую сторону, Нидерланды, правда, в финале закончили поражением в серии пенальти с испанцами. Параллельно в 2023-м году смогли неплохо пройти львиную часть квалификации. Начинали, правда, с осечки, упустив победу дома с валлийцами, пропустив в самой концовке. Но потом были победы, причем сухие: 2-0 в Турции в марте, 5-0 с Латвией и 1-0 с Арменией в сентябре.

Турция

Сборная в очередной раз сменила тренера. Кунтц показывал неплохие, но непоследовательные результаты. Немец смог закончить прошлый отборочный цикл на втором месте в группе, но потом проиграл в стыковых поединках с португальцами. Потом была хорошая Лига Наций в прошлом году, а в этом было выиграно 3 из четырех первых поединков квалификации, что позволяют держаться вторыми в группе. Да, в сентябре была только ничья дома с принципиальным противником, армянами, и поражение, пусть и в товарищеском поединке, с Японией. Именно после этих 2-4 Штефан и отправился в отставку. Его оперативно сменил другой варяг, Винченцо Монтелла, что и ранее работал с турками, но в формате клуба. И сейчас он дебютирует в новой должности в Осиеке.

Статистика личных встреч

Турция не проигрывала трижды кряду: пара ничьих и победа. Но весной хорваты смогли наконец-то выиграть, и сразу 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что и в этом поединке успех будет у хорватов. Поверим, что тут и правда Модрич и компания смогут выиграть (коэффициент - 1,73).

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Источник Sport.ua
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