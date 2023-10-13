Чемпионат Европы13 октября 2023, 03:20 | Обновлено 13 октября 2023, 03:37
67
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Хорватия – Турция – 0:1. Смена лидера группы. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 03:20 | Обновлено 13 октября 2023, 03:37
67
0
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Хорватии дома проиграла команде Турции.
Единственный гол на 30-й минуте забил Барыш Йилмаз.
В группе D лидером стала Турция (13 очков), опередив Хорватия (10 пунктов).
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Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
Хорватия – Турция – 0:1
Голы: Барыш Йылмаз, 30.
Видеообзор матча
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Барыш Йылмаз (Турция).
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Единственный гол в матче забил Барыш Йылмаз
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