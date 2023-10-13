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Молодежные турниры
13 октября 2023, 00:39 | Обновлено 13 октября 2023, 01:10
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0

На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей

Украинцы в гостях обыграли команду Люксембурга U-21 со счетом 3:0

13 октября 2023, 00:39 | Обновлено 13 октября 2023, 01:10
215
0
На каком месте Украина U-21? Английская молодежка отгрузила Сербии 9 мячей
УАФ

Вечером 12 октября молодежная сборная Украины U-21 провела свой второй поединок в отборочном турнире Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы в гостях обыграли команду Люксембурга U-21 (3:0).

В другом матче группы сборной Англии U-21, пропустив первой, разозлилась и устроила разгром команде Сербии U-21 (9:1).

Англия U-21 и Украина U-21 лидируют в группе, набрав по 6 очков из 6 возможных. Англичане находятся выше по лучшей разнице мячей.

В следующем матче Украина U-21 сыграет с Англией U-21 16 октября в словацком Кошице, и победитель игры возглавит группу единолично.

Евро-2025 U-21. 3-й тур, 12 октября

Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3

Голы: Краснопир, 45, Вюнник, 69, Квасница, 90+4

Англия U21 – Сербия U21 – 9:1

Голы: Филоджен-Бидас, 38, 63, Дилеп, 42, Эллиотт, 45+7, 90+1 Мадуэке, 53, 59, Суботич, 87 (автогол), Роу, 89 – Лучич, 27

Азербайджан U-21 – Северная Ирландия U-21 – 0:1

Гол: Макгакин, 19

Грузия U-21 – Нидерланды U-21 – 0:3

Голы: Майер, 26, 45+1, Огайо, 57

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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