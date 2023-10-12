Агент: «Русин обладает всеми качествами, чтобы заиграть в Англии»

Андрей Кириченко – имя неизвестное в украинском футболе. Однако именно он занимался трансфером Назария Русина в «Сандерленд». Также ранее помог туда перейти юному украинскому нападающему Тимуру Тутерову из «Колоса».

Футбольное агентство Кириченко «Primavera Football agency» имеет хорошие связи с клубами Чемпионшипа. Потому не стоит исключать появления новых украинцев в клубах Туманного Альбиона.

– Вы занимались трансфером Назария Русина в «Сандерленд». Почему переход затягивался?

– У нас хорошие отношения с клубом, потому что мы туда раньше сделали трансфер украинского форварда Тимура Тутерова из «Колоса» После получения заявки на поиск форварда, который может сыграть также на фланге, рассматривали разные кандидатуры. Предложили Назария Русина, согласовав вопрос с его агентом Вадимом Шаблием. Начался переговорный процесс. Совместно с Шаблием мы смогли оформить этот трансфер.

Процесс затянулся, потому что стороны никак не могли прийти к компромиссу, удовлетворяющему оба клуба. Путем переговоров удалось обо всем договориться. Все остались довольны. Долгое время клубы торговались по стоимости футболиста. В этом была главная заминка.

– Сможет ли Назарий заиграть в Англии?

– Он такого типа игрок, у которого есть все качества для того, чтобы быть успешным на Туманном Альбионе. Нравится тренеру команды и руководителям клуба. Попробует себя показать в Чемпионшипе, а дальше жизнь покажет. Возможно, привлечет внимание клуба АПЛ или «черные ĸоты» сами туда выйдут.

– Чемпионшип – это витрина для игрока?

– Это английский рынок. Клубы АПЛ внимательно следят за турниром. Игрок уже адаптирован к английскому футболу, жизни в стране. Поэтому риски здесь намного меньше, чем приглашать игрока из другого чемпионата. Каждое трансферное окно совершаются переходы в АПЛ или сильные европейские чемпионаты.

Сам уровень лиги высок. Клубов 10 могут претендовать на АПЛ. Полагаю, что уровень чемпионата точно входит в топ-7 в Европе.

Назарий Русин и Андрей Кириченко

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– Как дела у другого форварда «Сандерленда» Тимура Тутерова?

– Довольно неплохо. Он еще совсем юноша 2005 года рождения. В конце прошлого сезона дебютировал за U-21 «Сандерленда» в 17 лет. В первой же игре сделал голевую передачу. Не затерялся на уровне ребят, старших на 2-3 года. Прошел подготовку к новому сезону, но получил травму. Сейчас восстановился. Должен вернуться в состав U-21. Периодически тренируется с первой командой. По тестам он в тройке лучших U-21. «Сандерленд» в него верит.

– Тутеров довольно успешно играл за юношескую команду «Колоса». Его легко отпустили из Ковалевки?

– Нет. Он уже что-то показывал на уровне U-19. Забил несколько голов. Мы увидели в нем потенциал. Шли долгие переговоры о компенсации за воспитание.

В клубе из Ковалевки хотели, чтобы он работал с первой командой на сборах в Турции зимой. Семья Тимура хотела уехать за границу. Для «Колоса» это не было сюрпризом. Благо, что удалось договориться обо всем.

– Он родился в Крыму. У него украинское футбольное гражданство?

– Конечно. Тимур верен украинскому гражданству и хочет играть за сборную Украины.

– Вас не удивляет, что его не вызывают в сборную Украины 2005 года?

– Если объективно смотреть на вещи, то Тимур недостаточно сыграл в официальных матчах. В прошлом сезоне провел только одну игру. Оформление документов затянулось из-за получения рабочей визы.

Летом получил травму. С другой стороны, мы надеемся, что он попадет в сборную 2005 года и «молодежку». Потенциал у него огромный. Остается только это показать в официальных матчах за клуб.

– Это правда, что его хотело перехватить «Динамо» Загреб?

– Не совсем так. В январе он поддерживал форму с U-19 «Динамо» Загреб. Произвел хорошее впечатление, но уже были договоренности с англичанами. Действительно, интерес клуба из столицы Хорватии был. Каждая команда ищет нападающего. Позиция очень дефицитная.

Тимур Тутеров и Андрей Кириченко

– Насколько сложно заинтересовать английские клубы украинскими футболистами?

– Непросто. Это определенный уровень. Наши игроки по своему развитию, качествам могут вписываться в английские клубы и быть не хуже других. Если ты приходишь в Академию, недостаточно быть не хуже, нужно быть на голову выше. Никто не знает, как ты себя покажешь во взрослом футболе. Визы, разрешения, компенсации. Особенно, если несовершеннолетний – это все очень тяжело. Если ты собой что-то представляешь, это открывает двери.

Важно также, как игрок готов к переезду. На словах все готовы и видят себя в Европе, а когда дело доходит, например, до языка, то не все могут овладеть английским на простом уровне. Тимур знает английский, неплохо говорит на испанском, коммуникабельный, открытый к общению.

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– В СМИ была информация, что защитник юношеской команды «Динамо» Тарас Михавко и форвард киевлян Владислав Герич могли также поехать в клубы Чемпионшипа. Это ваша работа?

– Да. Мы занимались этими игроками. У них другой агент, мы сотрудничали с ними. Мы занимались коммуникацией с английскими клубами, визами. Герич должен был проходить просмотр в «Престоне», а Михавко – в «Сандерленде». Клубу он очень понравился по видеоматериалам.

Они оба были свободными агентами, потому что ФК «Львов» перестал существовать. Все игроки имели статус свободных агентов. Но появился серьезный конкурент – киевское «Динамо» Ребята решили остаться в Украине. Желаю им удачи. Надеюсь, что карьера у них сложится. Дай Бог, они еще сыграют в Англии. Потенциал у них большой.

– Смогут ли эти игроки достичь первой команды «Динамо»?

– Учитывая сегодняшние реалии, считаю, шансы у них хорошие. Михавко и Герыч стали игроками стартового состава юношеской команды. Тарас уже был в заявке первой команды на матч с «Ворсклой». Игроки очень интересные. Не зря к ним проявляли интерес английские клубы. Смогут ли реализовать потенциал – зависит от разных факторов.

– Кто из молодых игроков прошлым летом мог переехать в Англию по вашей квоте?

– Я бы не хотел называть некоторые фамилии. Чтобы у ребят не было звездной болезни.

У нас сорвался по техническим причинам переход одного игрока. Это не пойдет ему на пользу, если информация дойдет до СМИ. Обязательно расскажу об этом, когда он раскроется в Украине.

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– Сейчас в АПЛ 5 украинцев. Наибольшее количество за все время. Есть в УПЛ футболисты, которые могут в ближайшем будущем уехать в Англию?

– Да. Георгий Судаков способен сыграть на этом уровне. Артем Бондаренко – очень интересный игрок. Плюс Дмитрий Крыськив, возможно, транзитом через другой чемпионат может дорасти. Из более зрелых игроков – Николай Матвиенко. На определенном этапе считал, что может заиграть Николай Шапаренко, но сейчас ему нужно набрать физические и игровые кондиции после травмы

– Виктор Цыганков стал одним из лидеров «Жироны». Летом писали об интересе со стороны «Вулверхэмптона»…

– Виктор сейчас здорово показывает себя в Ла Лиге. Переход в АПЛ мог бы быть следующим шагом развития карьеры. Главное, чтобы травматичность не мешала. Ибо в АПЛ большая интенсивность в каждой игре и много физической борьбы. Я думаю, что он сможет играть на этом уровне.

– В чем проблемы Михаила Мудрика?

– Я бы не назвал это проблемами. Переход долго муссировался и обсуждался. Возникло давление, потому что сумма трансфера велика. Украинец перешел во время зимней паузы. Из всех зимних новичков «Челси» никто особо не показал себя.

Сезон начали тяжело. Михаил набирает. Вижу реакцию прессы и болельщиков – им начинают быть довольны. К нему есть доверие. После того как он забил первый гол в АПЛ, ему морально должно стать легче.

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

– Илья Забарный перешел не в самый статусный клуб «Борнмут». Как вы оцените его трансфер?

– Прекрасный переход. Для Забарного – это шаг вперед в карьере. Он уже адаптировался, привык к новым реалиям и особенностям английского футбола. Показывает себя с наилучшей стороны. Уверен, что «Борнмут» – не последний его английский клуб.

– Виталий Миколенко нестабилен в «Эвертоне». Это проблемы футболиста или клуба?

– Клуб лихорадит в последние годы. В прошлом сезоне боролись за выживание. Тренер больше доверял другим игрокам. У Виталия не было игровой практики на старте сезона. После паузы для матчей сборных получил свой шанс и сейчас смотрится достаточно неплохо. В Англии всегда есть конкуренция и нет прошлых заслуг. Месяц тому назад тебя носили на руках, а сейчас могут забыть. Поэтому нужно работать и доказывать свою квалификацию в каждом матче.

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– Вы живете в Загребе. Хорватская система футбола очень интересна. Население страны 4 миллиона, а сборная была в призерах на двух последних ЧМ. Как они так находят и воспитывают игроков?

– Все командные виды спорта в Хорватии очень сильны. Футбол – спорт номер один. В систему отбора вовлечено большинство мальчиков страны. Очень тяжело быть хорватом и не заниматься футболом. Кто начинает заниматься и добивается успеха, потом едет в Европу, кто бросает еще на юношеском уровне, кто будет играть на уровне Хорватии. Почти все ребята пытаются заниматься. Дальше уже идет естественный отбор. Остаются самые сильные. Проходят через сито таланта и характера.

Клубы грамотно ведут трансферную политику, продают вовремя игроков. Нет сильного хорватского клуба по европейским меркам. После каждого европейского турнира, являющегося витриной, они делают трансферы.

Тот же Лука Модрич на заре карьеры поиграл в аренде за «Интер» Запрешец, играл в боснийской команде «Зрински». Через аренды доказывал свое право находиться под солнцем. Вернулся сформированным игроком.

– Летом игроком «Динамо» Загреб стал Богдан Михайличенко. Есть ли у него шанс перейти в более статусную команду?

– Почему нет? Он достаточно серьезного уровня игрок. Здесь у него все получается. Уже в ближайшее летнее окно может сменить клуб. Одна команда из Чемпионшипа, с которой мы недавно общались, проявляла интерес к Богдану.

– Вас удивил трансфер Дениса Гармаша в «Осиек»?

– Немного. «Осиек» – хороший клуб. Имеет прекрасный новый стадион. Клуб мечтает о чемпионстве, команда хочет играть в еврокубках. «Осиек» – крепкая команда по хорватским меркам, которая хорошо стоит в финансовом плане на ногах. Они Дениса ждали. Довольны его переездом. Дальше все зависит от игрока.

– Хорватская лига может быть трамплином для украинских игроков?

– Это один из лучших чемпионатов, чтобы себя показать. Каждый сезон из Хорватии происходят трансферы в европейские чемпионаты. Украинские игроки могут проявить себя здесь.

В Хорватии высокий уровень футбола и зарплат. Играть проще, чем, например, в Бельгии или Нидерландах. Если брать сугубо футбольный момент – это идеальный вариант. Клубы постоянно под присмотром скаутов, потому что местные игроки - знак качества.

– После начала войны многие украинцы уехали в другие страны. Почему так мало молодых украинских футболистов в хорватских клубах?

– Если мы говорим о детях 2007 года и младше, то их здесь достаточно. Просто они не очень раскручены и играют не за самые титулованные команды. В высшей лиге играют четыре игрока из Украины – Денис Гармаш, Александр Драмбаев, Александр Петрусенко и Богдан Михайличенко. Со временем украинцев будет больше, потому что молодежь будет подрастать.

Хорватия не может конкурировать с более развитыми экономически странами типа Германии или Польши, где большое количество беженцев из Украины. Кто приехал, ищет свое футбольное счастье в системе координат местного футбола.

– Одним из главных талантов «Хайдука» является украинский вратарь Давид Фесюĸ. Он сейчас основной вратарь U-19. Какая у него репутация в Хорватии?

– Он достаточно известен. Среди молодых игроков о нем пишут и говорят очень много. Если ты играешь за «Хайдук», то что-то собой представляешь априори. Он тренируется с первой командой. Играет за U-19 и имеет хорошую прессу. В сборную Украины его вызвали по делу. Я помню его последний матч с Италией в квалификации на U-17, где он не раз спасал ворота своей команды.

Есть такой стереотип, что вратарь должен быть выше 190 сантиметров, где-то под 2 метра ростом. Как раз Давид это правило опровергает. Скорость, реакция, игра ногами, психологическая стойкость гораздо больше расширяют его возможности, чем антропометрия.

– Давиду лучше формироваться в Хорватии или ехать в клубы посильнее?

– Главное – игровая практика. Если ты не играешь, то развития не будет. В этом специфика вратарей. Играть может только один. Здесь больше психологии. Или ты играешь, или сидишь. На замену никто не будет выпускать.

Мне очень импонирует, что Давид в этом компоненте очень силен. Когда в прошлом сезоне не было достаточно игровой практики, он еще больше работал над собой. Сейчас показывает стабильную игру за «Хайдук». Парень имеет характер.

– Назовите трех самых талантливых украинских игроков, которым еще не исполнилось 19 лет.

– Для меня лучшие – наши игроки. Но если называть футболистов, с которыми мы не работаем, то я бы выделил вышеупомянутого Тараса Михавко, игрока «Шахтера» Николая Огаркова и Алексея Гусева из «Динамо».

– Сейчас «Рух» – самая молодая команда УПЛ. Кто из этих ребят имеет перспективы попасть в ведущие чемпионаты?

– «Рух» имеет серьезную Академию. В той же Англии знают «Динамо» и «Шахтер», но сейчас все больше начинают узнавать «Рух». Они дважды стали чемпионами Украины U-19. В прошлом сезоне в Юношеской Лиге УЕФА хорошо выступили, в равной борьбе уступили «Милану».

Там есть несколько ребят, имеющих шансы дорасти до ведущих европейских чемпионатов – Виталий Роман, Марко Сапуга, Богдан Слюбик, Олег Федор, Илья Квасница, Роман Дидык.

– «Руху» следует продавать игроков, когда есть предложения, или стоит ждать, когда игроки окрепнут и сформируются?

– Здесь все индивидуально. Я не сомневаюсь, что им интересно делать хорошие трансферы. Здесь важно своевременно продать футболиста.

Игроки должны понимать, что здесь не золотая клетка. Им тоже интересно уехать играть в Европу. Чтобы реализовать свою мечту – играть в сильных чемпионатах. Уже есть пример Николая Кухаревича, сейчас играющего в Чемпионшипе.

– Расскажите более подробно о своей компании.

– У нас где-то 80 игроков. Практически все – молодые игроки в возрасте от 15 до 20 лет. Мы начали заниматься агентской работой около 5 лет назад. Молодым нужно время для развития. Кто-то на пути к этому, кто-то сошел с дистанции. Это обычный процесс отбора. У меня есть партнер Всеволод Бадко.

Компания наша называется «PRIMAVERA FOOTBALL AGENCY». Среди наших взрослых игроков могу назвать Никиту Безуглого из «Металлиста 1925». Вратарь Евгений Кучеренко из грузинской «Дилы». Эдвард Кобак из «Металлиста».

На уровне УПЛ делают первые шаги Даня Голуб и Саша Кемкин из «Миная», недавно Денис Гарькавенко дебютировал за «Александрию» в матче с «Динамо». Илья Ухань сыграл первую игру за «Черноморец». В «Кривбассе» тренируется с первой командой центральный защитник и капитан U-19 Владимир Виливальд. Есть хорошие игроки в Первой лиге. Достаточно футболистов в U-19, Академиях клубов.

Андрей Кириченко с сыном

– Насколько тяжело быть агентом в Украине?

– Не только в Украине. Им быть тяжело вообще. Есть стереотип, что это профессия с плохой репутацией. Многие себя позиционируют как агенты, но не занимаются глубоко этой сферой. Настоящая агентская работа – поддержка молодых игроков в построении карьеры, активный поиск клубов в Украине и за ее пределами, где талантливая молодежь может реализовать свой потенциал. Моральная и материальная поддержка. На самом деле, это тяжелая работа, потому что работать с людьми всегда непросто.

Для того чтобы работать с хорошими игроками, нужно знать их в 14-15 лет. Сейчас у всех молодых футболистов, которые выделяются, есть агент. В 18 лет уже каждый с кем-то работает. Мы верим в наших игроков. Мы честны с ними. Стараемся расти со своими игроками. Нам предстоит еще много работы пройти.

– Стоит ли ждать появления украинцев зимой или летом в Чемпионшипе?

– Мы работаем в этом направлении. Идут переговоры. Зимнее трансферное окно не такое долгое и эффективное, как летнее. Это затыкание дыр в составе, травмы, потеря формы, необходимые деньги. По некоторым игрокам уже идут переговоры.

Сергей ТИЩЕНКО