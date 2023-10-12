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Кубок Украины
ФСК Мариуполь
12.10.2023 13:00 – FT 0 : 1
Заря
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Кубок Украины
12 октября 2023, 14:54 |
821
1

Заря обыграла ФСК Мариуполь и вышла в четвертьфинал Кубка Украины

Команда Кривенцова стала последним четвертьфиналистом

12 октября 2023, 14:54 |
821
1
Заря обыграла ФСК Мариуполь и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
ФК Заря

Состоялся последний матч 1/8 финала Кубка Украины между «Зарей» и ФСК «Мариуполь». Середняк Первой лиги на своем поле не сумел обыграть представителя УПЛ.

«Заря» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Викентия Волошина в конце первого тайма.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 13 октября.

Кубок Украины. 1/8 финала

ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Гол: Волошин, 45+1

«Мариуполь» (стартовый состав): Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков, Красноперов

«Заря» (стартовый состав): Сапутин, Данченко (к), Снурницын, Джордан, Вантух, Жан Клод, Нагнойный, Мичин, Волошин, Горбач, Герреро

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Кубок Украины по футболу Заря Луганск ФСК Мариуполь
Источник Sport.ua
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Sunrise
Матч как и в Исландии. Хорошо что идём дальше.
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