Заря обыграла ФСК Мариуполь и вышла в четвертьфинал Кубка Украины
Команда Кривенцова стала последним четвертьфиналистом
Состоялся последний матч 1/8 финала Кубка Украины между «Зарей» и ФСК «Мариуполь». Середняк Первой лиги на своем поле не сумел обыграть представителя УПЛ.
«Заря» выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Викентия Волошина в конце первого тайма.
Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 13 октября.
Кубок Украины. 1/8 финала
ФСК Мариуполь - Заря 0:1
Гол: Волошин, 45+1
«Мариуполь» (стартовый состав): Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков, Красноперов
«Заря» (стартовый состав): Сапутин, Данченко (к), Снурницын, Джордан, Вантух, Жан Клод, Нагнойный, Мичин, Волошин, Горбач, Герреро
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