Стало известно, какой канал покажет кубковый матч ФСК «Мариуполь» – «Заря».

Транслятором поединка Кубка Украины станет телеканал XSport.

Также игру можно будет посмотреть YouTube-канале клуба из Мариуполя.

Встреча 1/8 финала Кубка Украины ФСК «Маріуполь» – «Зоря» состоится в четверг, 12 октября, в 13:00.

«Заря» работает в двухразовом режиме и готовится к кубковому матчу против ФСК «Мариуполь».