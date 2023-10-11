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Кубок Украины
11 октября 2023, 02:59 | Обновлено 11 октября 2023, 03:33
82
0

Стало известно, какой канал покажет кубковый матч ФСК Мариуполь – Заря

Игру можно будет посмотреть на XSport и YouTube-канале клуба из Мариуполя

11 октября 2023, 02:59 | Обновлено 11 октября 2023, 03:33
82
0
Стало известно, какой канал покажет кубковый матч ФСК Мариуполь – Заря
ФК Заря

Стало известно, какой канал покажет кубковый матч ФСК «Мариуполь» – «Заря».

Транслятором поединка Кубка Украины станет телеканал XSport.

Также игру можно будет посмотреть YouTube-канале клуба из Мариуполя.

Встреча 1/8 финала Кубка Украины ФСК «Маріуполь» – «Зоря» состоится в четверг, 12 октября, в 13:00.

«Заря» работает в двухразовом режиме и готовится к кубковому матчу против ФСК «Мариуполь».

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Кубок Украины по футболу ФСК Мариуполь Заря Луганск телевидение ТВ-права телеканал XSPORT
Источник ФК Заря Луганск
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