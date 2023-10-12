Кубок Украины
12.10.2023 13:00 - : -
Кубок Украины12 октября 2023, 03:51 |
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ФСК Мариуполь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины 12 октября в 13:00 по Киеву
12 октября 2023, 03:51 |
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12 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2023/24 между клубами ФСК «Мариуполь» и «Заря».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
Транслятором поединка Кубка Украины станет телеканал XSport. Также игру можно будет посмотреть YouTube-канале клуба из Мариуполя.
ФСК Мариуполь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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