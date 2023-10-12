12 октября состоится матч 1/8 финала Кубка Украины 2023/24 между клубами ФСК «Мариуполь» и «Заря».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Транслятором поединка Кубка Украины станет телеканал XSport. Также игру можно будет посмотреть YouTube-канале клуба из Мариуполя.

ФСК Мариуполь – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция