Кубок Украины
12.10.2023 13:00 – FT 0 : 1
Кубок Украины13 октября 2023, 00:59 | Обновлено 13 октября 2023, 01:23
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ФСК Мариуполь – Заря – 0:1. Волошин забил со штрафного. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины
13 октября 2023, 00:59 | Обновлено 13 октября 2023, 01:23
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12 октября была разыграна последняя путевка в четвертьфинал Кубка Украины.
Луганская «Заря» минимально обыграла ФСК «Мариуполь» в матче 1/8 финала Кубка (1:0).
Единственный гол в конце первого тайма со штрафного забил Викентий Волошин на 45+3 минуте.
Луганский клуб стал последним участником четвертьфинальной стадии.
Кубок Украины. 1/8 финала, 12 октября
ФСК Мариуполь – Заря Луганск – 0:1
Гол: Викентий Волошин, 45+1
Видеообзор матча
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Заря).
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