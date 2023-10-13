Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФСК Мариуполь – Заря – 0:1. Волошин забил со штрафного. Видео гола и обзор
Кубок Украины
ФСК Мариуполь
12.10.2023 13:00 – FT 0 : 1
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 октября 2023, 00:59 | Обновлено 13 октября 2023, 01:23
19
0

ФСК Мариуполь – Заря – 0:1. Волошин забил со штрафного. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1/8 финала Кубка Украины

13 октября 2023, 00:59 | Обновлено 13 октября 2023, 01:23
19
0
ФСК Мариуполь – Заря – 0:1. Волошин забил со штрафного. Видео гола и обзор
ФК Заря

12 октября была разыграна последняя путевка в четвертьфинал Кубка Украины.

Луганская «Заря» минимально обыграла ФСК «Мариуполь» в матче 1/8 финала Кубка (1:0).

Единственный гол в конце первого тайма со штрафного забил Викентий Волошин на 45+3 минуте.

Луганский клуб стал последним участником четвертьфинальной стадии.

Кубок Украины. 1/8 финала, 12 октября

ФСК Мариуполь – Заря Луганск – 0:1

Гол: Викентий Волошин, 45+1

Видеообзор матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Викентий Волошин (Заря).
По теме:
Люксембург U-21 – Украина U-21 – 0:3. Видео голов и обзор матча
Квасница поставил за молодежку финальную точку в компенсированное время
Вьюнник удвоил перевес Украины U-21 над Люксембургом U-21
Кубок Украины по футболу Заря Луганск ФСК Мариуполь видео голов и обзор Викентий Волошин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Теннис | 12 октября 2023, 02:28 63
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»
Онс ЖАБЕР: «Прекратите насилие и Свободу Палестине!»

7-я ракетка мира – про палестинско-израильский конфликт

Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри
Бокс | 12 октября 2023, 21:05 8
Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри
Отец Фьюри ворвался в клетку. Скандал на дуэли взглядов KSI и Томми Фьюри

Джон Фьюри начал бить стекло во время дуэли взглядов

Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Бокс | 12.10.2023, 09:40
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Джордж Форман назвал лучшего бойца, с которым выходил в ринг
Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка
Футбол | 12.10.2023, 23:47
Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка
Албания разгромила Чехию с дублем игрока Ворсклы. Польша взяла три очка
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Футбол | 12.10.2023, 22:38
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Разгром в эконом-режиме. Украина U-21 обыграла Люксембург U-21
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
Цуренко на 2 тай-брейках обыграла 21-ю ракетку на турнире WTA 500 в Китае
11.10.2023, 19:03 15
Теннис
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
Громкая сенсация на Мастерсе в Шанхае. Алькарас впервые проиграл Димитрову
11.10.2023, 15:55 1
Теннис
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
ВИДЕО. Скандал в Латвии. Динамо снялось с чемпионата из-за договорняков
11.10.2023, 21:59 17
Футбол
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
Пакьяо назвал самого сильного панчера, с которым когда-либо дрался
11.10.2023, 07:40 7
Бокс
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
Роналду грозит 99 ударов плетьми при посещении Ирана
11.10.2023, 16:39 7
Футбол
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
Без Алькараса и Пола. Определены все участники 1/4 финала Мастерса в Шанхае
11.10.2023, 18:07
Теннис
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
Первая лига. Карпаты и Ингулец мчатся в УПЛ. Турнирные таблицы
11.10.2023, 22:27
Футбол
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
В гонке за Золотую бутсу лидирует норвежский форвард. Но это не Холанд
11.10.2023, 04:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем