Валерий КРИВЕНЦОВ: «У нас очень много ошибок в простых ситуациях»

Главный тренер луганской «Зари» Валерий Кривенцов прокомментировал победу над ФСК «Мариуполем» (1:0) в матче 1/8 Кубка Украины.

– «Мариуполь» надо похвалить за то, как они надежно играли в обороне. Лишь в последние минуты они рискнули и начали пытаться отыграться. Игра была под нашим контролем.

Доволен результатом, учитывая ротацию и количество матчей перед этой игрой. Многие себя хорошо проявили. Рад за Олега Данченко, что он вернулся и провел первый полный поединок. Рад за Викентия Волошина, что он забил очень важный гол. В целом, отношение игроков меня устраивает, но очень много ошибок в простых ситуациях. Если мы хотим двигаться вперед и бороться за серьезные места, надо от таких ошибок избавляться.

– С самого начала второго тайма мы имели возможность снять все вопросы относительно победителя.

– Я всегда говорю команде одно и то же – забили гол, нельзя останавливаться. Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий. Нужно, чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества. Не всегда это получается, но это уже другой вопрос.

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины состоится 13 октября.