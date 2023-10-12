Обратный отсчет. C чем Украина подходит к решающим матчам отбора Евро-2024

14 октября для национальной сборной Украины начинается обратный отсчет в квалификации Евро-2024. «Сине-желтым» осталось провести лишь три поединка в рамках квалификации на чемпионат Европы, и два из них они сыграют в октябрьский игровой цикл.

В принципе, можно сказать, что два ближайшие матча команды Реброва – против Северной Македонии и Мальты – будут иметь определяющее турнирное значение. И так, и нет. Потому что на данном этапе – безусловно, эти две игры будут самыми важными, и не дай нам Бог хотя бы в одной потерять очки.

Но, тем не менее, с точки зрения перспектив борьбы нашей главной команды за прямую путевку на ЧЕ, решающим все равно будет последний поединок отбора – против Италии, который состоится в конце ноября.

Несмотря на то, что на данный момент подопечные Реброва занимают третье место в группе, имея равенство очков со сборными Италии и Северной Македонии (но итальянцы выше нас и за счет личных встреч, да и сыграли на одну игру меньше), в случае успеха в ближайших двух поединках они реально будут претендовать на второе место, дающее зеленый свет на поля Германии.

Дело в том, что в восьмом туре, когда мы будем играть против Мальты, итальянцы будут играть против Англии. На выезде. Очень хочется верить, что вице-чемпионы Европы, которые уже фактически решили задачу выхода на Евро-2024, проявят принципиальность. И «хлопнут» чемпионов Европы в родных стенах.

И вот если такой сценарий подтвердится – а он очень и очень реальный, тогда в последнем, 10-м туре, 20 ноября, мы станем свидетелями очного боя за второе место в группе С между Украиной и Италией.

Но для этого, повторюсь, нужно, чтобы срослись воедино два нюанса: сборная Украины выиграла у двух октябрьских поединках, а сборная Италии проиграла англичанам.

А дальше – чем черт не шутит. Да, на фоне «Скуадры адзурры» мы по определению будем выглядеть андердогом, но в этом конкретном случае календарь может сыграть в нашу пользу.

Собственно, можно утверждать, что турнирное расписание трех финальных туров благоволит сборной Украины. В октябрьской «спарке» мы сначала играем против более сильного оппонента. Это очень важно, учитывая постоянные наши мытарства во втором поединке сдвоенного формата.

То есть, на матч против македонцев нужно выкладываться по полной, а в игре против мальтийцев можно попробовать за счет ротации добыть желаемый результат.

Понимаю, что на голом классе добыть его не получится, и первая игра против Мальты это наглядно продемонстрировала. Но тут уж извините: если не побеждать такого незамысловатого оппонента, то нечего и мечтать об итоговом втором месте.

Наверное, в этом случае должны включаться морально-волевые и мотивационные характеристики.

Ну и, в преддверии матча последнего тура у нас тоже есть однозначное преимущество. Во-первых, игра состоится на номинально домашней для нас арене – в немецком Леверкузене. Конечно, это не фартовая «Арена Львов» или переполненный НСК «Олимпийский», но в любом случае итальянцы будут себя чувствовать в гостях.

А во-вторых, и это самый важный нюанс, тремя днями ранее команда Спаллетти проведет непростой поединок против Северной Македонии – весьма неудобного для себя соперника, в то время как мы будем пропускать этот тур.

То есть, у нас будет однозначно лучшие предпосылки для того, чтобы полноценно подготовиться именно к лобовой игре против Италии. И для этого не нужно будет делать лишние локационные движения, ведь для подготовки к поединку наша команда прибудет в Леверкузен заблаговременно.

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Но игра против Италии – дело пока что дальней перспективы. Сейчас на кону – важнейший поединок против македонцев, который нужно обязательно выигрывать. И несмотря на то, что игра будет для нас домашней (в Праге), и балканцы будут изначально лишены своего козыря – тяжелого газона в Скопье, матч обещает стать непростым для сборной Украины. В первую очередь потому, что она испытывает определенные кадровые проблемы.

Так получилось, что Сергей Ребров перед октябрьской «спаркой» потерял сразу двух ключевых исполнителей – Цыганкова и Ярмоленко. Оба выбыли из-за серьезных травм. И если полузащитник «Жироны» должен успеть восстановиться к матчу против Италии, то динамовец выбыл, по всей видимости, до конца года.

При всем уважении к коллегам наших основных вингеров, равноценно заменить их очень сложно. Если вообще возможно.

Цыганков у Реброва быстро превратился не только в системообразующего игрока, но и лидера коллектива. В активе Виктора – два мяча и одна результативная передача в отборе на Евро.

Кроме возможности сыграть на фланге, Ребров часто использует Цыганкова и в качестве плеймейкера. Заменивший Виктора в списке вызванных Пихаленок – игрок несколько иной формации, менее интегрирован в креатив и созидание.

Потеря Ярмоленко – это потеря капитана, настоящего «дядьки», который может и зарядить на игру, и напихать. Подобным авторитетом в нынешней сборной Украины не может похвастаться никто.

УАФ

Опять-таки, вызванный на место Ярмолы Назарий Русин – футболист хороших кондиций, умеющий сыграть и на фланге. Только вот игрок «Сандерленда» – фигура в сборной новая.

Мне кажется, что в игре против македонцев Реброву по любому придется экспериментировать с составом в части полузащиты.

К счастью для тренерского штаба «сине-желтых», да и всех нас, повреждение у еще одного вингера – Мудрика – оказалось несерьезным. Футболист «Челси» работает в основной группе сборной, и если с его готовностью будет полный порядок, то именно Михаил выйдет на левом крыле полузащиты/атаки.

А вот на противоположный фланг придется внедрять либо Русина, либо Зубкова. Оба выбора – неочевидные и неоптимальные, но тут как раз тот случай, что не до жиру.

Буяльский, Судаков, Малиновский – игроки иной формации. Их, конечно же, можно попробовать загнать на фланг, но вряд ли это отличная затея. Все трое – хорошая опция для середины поля или для позиции «ложной» девятки. Не думаю, что Ребров решится на столь радикальный шаг и отрядит на правый фланг полузащиты, скажем, Малиновского, ибо последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Наиболее простой и очевидный выбор, как было сказано выше – выбрать между Русиным и Зубковым. Данный выбор тоже непростой, ведь оба футболиста не могут похвастаться статусом основного в сборной. Но Зубков хотя бы постоянно выходит на замены. Так что, по всей видимости, именно игрока «Шахтера» поставит Ребров в основе на матч против Северной Македонии.

В пользу такого выбора может сыграть и тот факт, что Зубков и Мудрик вместе действовали на флангах «оранжево-черных» в прошлом сезоне.

Однако, каким бы в итоге не оказалось решение Сергея Реброва относительно позиций вингеров, впрочем, как и любой другой позиции, наша главная команда страны должна сделать все необходимое, и даже больше, чтобы обеспечить себе победу. И претендовать на прямой выход на Евро.

Все мы за ценой не постоим. Уверен, что и футболисты нашей сборной – тоже.