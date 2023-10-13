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Чемпионат Европы
13 октября 2023, 01:30 | Обновлено 13 октября 2023, 01:50
240
0

Таблицы Евро-2024. Итоги дня: дубль Холанда, Сефери шокировал Чехию

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024

13 октября 2023, 01:30 | Обновлено 13 октября 2023, 01:50
240
0
Таблицы Евро-2024. Итоги дня: дубль Холанда, Сефери шокировал Чехию
УЕФА. Эрлинг Холанд

12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.

Дублем за Норвегию в матче против Кипра (4:0) отметился звездный форвард Эрлинг Холанд.

Албания разгромила Чехию (3:0) с двумя голами игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери, контракт которого принадлежит полтавской «Ворскле».

Квалификация Евро-2024

7-й тур, 12 октября

  • 19:00. Латвия – Армения – 2:0
  • 21:45. Албания – Чехия – 3:0
  • 21:45. Андорра – Косово – 0:3
  • 21:45. беларусь – Румыния – 0:0
  • 21:45. Испания – Шотландия – 2:0
  • 21:45. Кипр – Норвегия – 0:4
  • 21:45. Фареры – Польша – 0:2
  • 21:45. Хорватия – Турция – 0:1

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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