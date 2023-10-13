Чемпионат Европы13 октября 2023, 01:30 | Обновлено 13 октября 2023, 01:50
240
0
Таблицы Евро-2024. Итоги дня: дубль Холанда, Сефери шокировал Чехию
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024
13 октября 2023, 01:30 | Обновлено 13 октября 2023, 01:50
240
0
12 октября прошли матчи 7-го тура квалификации Евро-2024.
Дублем за Норвегию в матче против Кипра (4:0) отметился звездный форвард Эрлинг Холанд.
Албания разгромила Чехию (3:0) с двумя голами игрока «Ворсклы» Тауланта Сефери, контракт которого принадлежит полтавской «Ворскле».
Квалификация Евро-2024
7-й тур, 12 октября
- 19:00. Латвия – Армения – 2:0
- 21:45. Албания – Чехия – 3:0
- 21:45. Андорра – Косово – 0:3
- 21:45. беларусь – Румыния – 0:0
- 21:45. Испания – Шотландия – 2:0
- 21:45. Кипр – Норвегия – 0:4
- 21:45. Фареры – Польша – 0:2
- 21:45. Хорватия – Турция – 0:1
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2023, 20:58 9
Состоялся первый матч отбора на Евро-2024 в группе D
Футбол | 12 октября 2023, 23:47 0
В матче 7-го тура квалификации Евро-2024 Польша нанесла поражение Фарерам
Футбол | 12.10.2023, 16:26
Бокс | 12.10.2023, 09:40
Футбол | 12.10.2023, 18:56
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2023, 00:49
11.10.2023, 19:03 15
12.10.2023, 14:59 16
11.10.2023, 16:39 7
11.10.2023, 21:27 8
11.10.2023, 20:34 18
Футзал
11.10.2023, 22:27