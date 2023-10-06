Заря делит 1 место, серебро Ковтуна, Шахтер – без денег за Тете и Соломона

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 октября.

1А. Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик

Луганчане одержали минимальную победу

1Б. КРИВЕНЦОВ: «Победа и три очка – это важно, но игрой я не очень доволен»

Главный тренер «Зари» дал пресс-конференцию после победы над Брейдабликом»

1В. Турнирная таблица. Гент и Заря лидируют в группе ЛК, набрав по 4 очка

Бельгийский клуб находится выше благодаря лучшей разнице мячей

2. Илья Ковтун завоевал серебро в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Украинец без ошибок выступил на шести снарядах и уступил только японцу

3. Вадим Шахрайчук покинул сборную Украины

«Сине-желтые» остались без тренера

4А. Вечер Лиги Европы. Коваль пропустил 6 мячей за Шериф от пражской Славии

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы

4Б. Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы

5А. Калинина второй четверг подряд проиграла Гарсии, на этот раз в Пекине

Ангелина не смогла оформить еще одну топ-победу на большом турнире в Китае

5Б. Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине

Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли в третьем раунде

6. Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

7. Интер Майами потерпел разгромное поражение. Кривцов отыграл весь матч

В матче MLS команда из Флориды без Лионеля Месси уступила Чикаго Файр

8А. Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

8Б. Президент Галатасарая – о претензиях Шахтера: «Трансфер Тете законен!»

В Турции не готовы платить отступные за бразильца

9А. Евролига. Барселона победила Анадолу Эфес, Бавария обыграла Альбу

Состоялся первый игровой день Евролиги

9Б. Евролига выходит на старт. Что нужно знать о турнире

Sport.ua анонсирует начало баталий в главном клубном турнире Европы

10А. Такой Шахтер нам нужен. Если победа в Антверпене – не случайность

Валерий Василенко – о героическом камбеке «горняков», и о том, как быть дальше

10Б. Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?

Блогер Sport.ua Игорь Яслик – о будущем наставника «Ромы»