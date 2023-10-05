Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель
Лондонский «Тоттенхэм», который летом воспользовался Annexe 7 ФИФА и подписал вингера «Шахтера» Манора Соломона, не собирается выплачивать компенсацию за переход израильтянина донецкому клубу.
Несмотря на заявления генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина о том, что клубы находятся в переговорном процессе и «горняки» рассчитывают решить ситуацию в течение двух недель, боссы «шпор» не видят своей роли в этой ситуации.
«Тоттенхэм» рассматривает спорную ситуацию, которая сложилась вокруг трансфера Соломона, исключительно как вопрос противостояния «Шахтера» и ФИФА. Лондонцы полагают, что окончательный вердикт действительно должен быть вынесен, однако не считают себя должниками «горняков» и не планируют выплачивать украинцам никакой компенсации.
Ранее Сергей Палкин заявлял, что «Шахтер» хочет вернуть за Соломона затраченные ранее на покупку израильтянина 6,5 миллионов евро.
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