Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Украина. Премьер лига
05 октября 2023, 10:09 |
1469
3

Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона

Ранее Сергей Палкин выражал надежду, что вопрос удастся решить в течение двух недель

05 октября 2023, 10:09 |
1469
3
Денег не будет. Тоттенхэм не собирается платить Шахтеру за Соломона
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Лондонский «Тоттенхэм», который летом воспользовался Annexe 7 ФИФА и подписал вингера «Шахтера» Манора Соломона, не собирается выплачивать компенсацию за переход израильтянина донецкому клубу.

Несмотря на заявления генерального директора «Шахтера» Сергея Палкина о том, что клубы находятся в переговорном процессе и «горняки» рассчитывают решить ситуацию в течение двух недель, боссы «шпор» не видят своей роли в этой ситуации.

«Тоттенхэм» рассматривает спорную ситуацию, которая сложилась вокруг трансфера Соломона, исключительно как вопрос противостояния «Шахтера» и ФИФА. Лондонцы полагают, что окончательный вердикт действительно должен быть вынесен, однако не считают себя должниками «горняков» и не планируют выплачивать украинцам никакой компенсации.

Ранее Сергей Палкин заявлял, что «Шахтер» хочет вернуть за Соломона затраченные ранее на покупку израильтянина 6,5 миллионов евро.

По теме:
Дарио СРНА: «Мы увидели настоящий Шахтер. Знаем, куда двигаемся»
Даниил СИКАН: «Я сам в шоке. В перерыве ничего особенного не было»
Бельгийский журналист сел в лужу из-за волевой победы Шахтера
Манор Соломон Шахтер Донецк Тоттенхэм трансферы УПЛ Сергей Палкин ФИФА
Источник The Irish Sun
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
Футбол | 04 октября 2023, 21:25 0
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед
ВИДЕО. Ошибка вратаря. Сикан оформил дубль и вывел Шахтер вперед

В матче 2-го тура Лиги чемпионов «Шахтер» на выезде играет с «Антверпеном»

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 05 октября 2023, 05:03 4
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Футбол | 05.10.2023, 09:59
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
КАРИКАТУРА ДНЯ. Месси и Неймар ухохатываются над поражением ПСЖ
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Волейбол | 05.10.2023, 05:05
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Дали бой фавориту. Украина только в пятом сете проиграла Бразилии
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Футбол | 04.10.2023, 13:02
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Шахтер рассматривает Тудора как замену ван Леувену
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Прапор вам у руки. Бажаю, щоб ви ніколи не попали в таке скрутне становище, як Україна.
Ответить
+2
Alex T
Думали сбить с клуба $, но были посланы, тут уже только если фифа скажет то дадут какое-то копье может 
Ответить
0
pol-55
Наївні,хотіли грошей від скряги Д.Леві,коли він купуючи гравців торгується за кожний фунт,а тут така шара.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
ЧИСОРА – о бое Фьюри с Усиком: «Это как отобрать конфету у ребенка»
03.10.2023, 13:12
Бокс
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
Камбэк и незабитый пенальти на последних секундах. Шахтер обыграл Антверпен
04.10.2023, 21:41 184
Футбол
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
Экс-чемпион мира по биатлону завершит карьеру в следующем году
03.10.2023, 15:58
Биатлон
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
Кризис в Шахтере: старую команду разрушили, кто же построит новую
03.10.2023, 16:03 44
Футбол
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
Топ-матч Трубина в ЛЧ, провал Зинченко и Ко, фиаско волейболистов, гол Нея
04.10.2023, 06:00
Футбол
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
Эдди Хирн назвал более громкий бой, чем Усик – Фьюри
03.10.2023, 09:59 10
Бокс
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
«Больше голов, чем у Арсенала в октябре». Фаны Челси – про 1-й мяч Мудрика
03.10.2023, 08:20 22
Футбол
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Шахтер – 2:3. Триллер в Бельгии. Видео голов и обзор матча
04.10.2023, 22:10 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем