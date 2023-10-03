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  4. Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Англия
03 октября 2023, 17:01 | Обновлено 03 октября 2023, 17:10
1078
1

Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»

Генеральный директор «Шахтера» продолжает требовать компенсацию за Манора Соломона

03 октября 2023, 17:01 | Обновлено 03 октября 2023, 17:10
1078
1
Сергей ПАЛКИН: «Думаю, за 2 недели мы решим вопрос по Соломону»
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин в интервью изданию ESPN рассказал, что клуб продолжает общаться с «Тоттенхэмом», чтобы найти решение по компенсации за переход Манора Соломона:

«Мы в процессе переговоров. Надеюсь, что мы найдем решение. Мы хотим покрыть наши расходы. Для «Тоттенхэма» это не большие деньги. «Шахтер» заплатил за Соломона 6.5 миллионов евро и я не думаю, что это огромные деньги для клуба уровня «Тоттенхэма», который играет в АПЛ. Я верю, что покрытие наших расходов является возможным. Я не пытаюсь заработать на этом.

Надеюсь, мы найдем решение. Я не знаю, примут ли они предложение в 6.5 миллионов евро, но верю, что мы найдем решение. С моей точки зрения, «Тоттенхэму» не нужно такое дело. Это не хорошо, когда ты бесплатно подписываешь футболиста, который должен стоить 20 миллионов евро. Мы сыграли товарищескую игру, они были открытыми к нам и помогли. У нас хорошие отношения. Думаю, что за 2 недели мы найдем решение».

Напомним, из-за 7-го правила ФИФА, которое разрешает иностранным игрокам из россии и Украины в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты, летом 2023 года «Шахтер» бесплатно потерял Манора Соломона, который впоследствии подписал контракт с «Тоттенхэмом».

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Источник ESPN
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Комментарии 1
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Александр Шевченко
Я верю в то, что Леви хер шо даст ахметке)) Леви обычно таких типков как ахметка кидает, они ему не ровня.
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