Моуриньо ничего не может выиграть в Европе. Пора уходить?

Очень похоже, что Жозе Моуриньо проводит свой последний сезон в европейском футболе. И не факт, что этот сезон будет полным, хотя его контракт с «Ромой» действует до лета 2024 года. Плохие результаты могут привести к увольнению.

А результаты действительно плохие. После шести туров Серии А у «Ромы» было только пять очков, что уже стало худшим стартом в карьере Жозе Моуринью. Победа над «Фрозиноне» немного улучшила положение, но «волки» по-прежнему находятся во второй половине таблицы, а именно на 13-м месте.

«Рома» в этом сезоне выиграла только три матча из восьми. И у кого! У новичка «Фрозиноне» (впрочем, для этой команды поражение на «Олимпико» стало всего лишь вторым в сезоне, это не сладкий соперник), у совсем уж безнадежного на момент встречи с «джаллоросси» «Эмполи» и у «Шерифа» в Лиге Европы. К тираспольской команде благодаря Юрию Вернидубу прилепился ярлык аж самого победителя «Реала», но это же было очень давно!

В общем, результаты так себе. И есть полное ощущение, что Жозе Моуриньо уже ничего серьезного в топовом европейском чемпионате добиться не сможет. То есть дальше или на пенсию уходить, или принимать то самое сказочное предложение из Саудовской Аравии, о котором сам «Особенный» напомнил на прошлой неделе - мол, я не бросил «Рому», хотя мне предлагали 30 миллионов чистыми в год.

Просто факт. В 2015 году Жозе Моуриньо в третий раз выиграл АПЛ с «Челси», это был его шестой чемпионский титул в топ-чемпионатах. С тех пор португалец на дистанции выдал только один приличный результат – второе место в АПЛ с «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2017/2018, но без шансов на золото.

В других сезонах Моуринью не поднимал свои команды выше шестого места. И сказать, что «Особенному» мешали ограниченные возможности, было бы неправильно. Даже Паулу Фонсека с «Ромой» в Серии А поднимался на пятое место – Моуриньо такое не удалось. А Антонио Конте после Жозе занимал четвертое место в АПЛ, то есть лигочемпионское. А в прошлом сезоне из-за очкового штрафа отпал как конкурент «Ювентус», но и это не помогло Моуринью вывести «Рому» в Лигу чемпионов. А Джанпьеро Гасперини с куда более скромным, чем у римлян, бюджетом дважды пробился с «Аталантой» в плей-офф ЛЧ.

О том, что Жозе Моуринью стал слаб на длинной дистанции чемпионата, свидетельствуют и претензии со стороны игроков «Ромы». После матча с «Миланом» в третьем туре Серии А они упрекнули тренера в недостаточном количестве идей. Конечно, можно ссылаться на частые травмы Пауло Дибалы и других ведущих футболистов. На период адаптации Ромелу Лукаку. Но все выглядит так, что удивлять реально серьезных претендентов на скудетто Моуринью не способен. И навязывать им борьбу весь сезон, а не иногда в отдельных матчах.

В «Роме» «Особенный» по максимуму ушел в сторону репутации кубкового тренера. Даже конкретно еврокубкового. Моуриньо выиграл Лигу конференций в 2022 году, а в прошлом сезоне вывел «волков» в финал Лиги Европы. До Жозе у «Ромы» не было трофеев, добытых в турнирах под эгидой УЕФА (допотопный Кубок Ярмарок проходил под другой юрисдикцией), да и финал имелся лишь один.

С одной стороны, очевидно, что Моуриньо в еврокубках дал невиданные для «джаллоросси» результаты. С другой же, португалец отнюдь не какого-то ноунейма из грязи в князи поднял. Напомним, что в 2021 году Паулу Фонсека выводил «Рому» в полуфинал Лиги Европы, а Эусебио Ди Франческо в 2018-м – и вовсе в полуфинал Лиги чемпионов. В ЛЧ у Моуринью такого результата не было уже девять лет. Точно не будет десять лет. Наверное, уже никогда не будет, если речь о европейской, а не азиатской Лиге чемпионов.

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Выше вы прочитали про недовольство футболистов «Ромы» скромным набором игровых идей у Моуриньо. Этот факт ярко подсвечивает два характерных момента. Во-первых, если вы помните, как «волки» удерживали преимущество, добытое дома, в гостевых матчах с «Реал Сосьедадом» и «Байером», то те игры в их исполнении идеально подходили под определения «антифутбол» и «автобус». Такой футбол трудно было смотреть, наверное, даже болельщикам «Ромы». В такой футбол не очень приятно играть. И терпеть такое можно только ради результата, и то не веки вечные.

Во-вторых, подтверждается, что у Моуриньо и футболистов «химия» уже не находится на таком уровне, как в праймовые времена португальца - в «Порту», в «Челси» периода его первой каденции, в «Интере». Тогда «Особенный» убедил игроков в правильности своих идей, они бились за тренера, а тот принимал весь огонь со стороны СМИ и общественности на себя.

Но ситуация давно другая. Еще в начале своего периода в «Манчестер Юнайтед», а это было семь лет назад, Моуриньо признавался, что плохо находит общий язык с новым поколением футболистов, что они сильно отличаются от Лэмпарда, Дрогба, Милито или Снейдера. Переучиваться Жозе не пожелал. Теперь куда чаще вы его видите получающим дисквалификации и защищающим самого себя.

Просто вспомните две его свежие фразы. Во-первых, про то, что «Рома» не проиграла «Севилье» финал Лиги Европы. Или про то, что «Роме» должен был достаться этот трофей в 2023 году, так как «волки» оказались лучшей из команд, которые начинали путь в сезоне именно в ЛЕ. По факту Моуринью вроде и прав. Однако не будет же Жозе на полном серьезе утверждать, что не знает регламент еврокубков? Что после ничьей по итогам 120 минут в финале бьют пенальти? Что в Лигу Европы на разных этапах турнира опускаются команды из Лиги чемпионов, в том числе очень сильные команды?!

Большого спроса на Жозе Моуриньо в Европе сейчас точно нет, а где попало работать он не будет. Поэтому продолжение карьеры португальца после «Ромы» возможно только в клубе, который даст реальную мотивацию. Мотивация эта – большие деньги, а клуб – из Саудовской Аравии.