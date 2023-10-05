Турнирная таблица. Гент и Заря лидируют в группе ЛК, набрав по 4 очка

В четверг, 5 октября, во 2-м туре Лиги конференций луганская «Заря» на выезде обыграла исландский «Брейдаблик» (1:0).

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Единственный гол забил Игорь Горбач ударом головой после подачи с углового на 35-й минуте.

В другом матче группы бельгийский Гент обыграл Маккаби из Тель-Авива (2:0).

Гент и Заря лидируют в группе ЛК, набрав по 4 очка. Бельгийский клуб находится выше благодаря лучшей разнице мячей.

Маккаби Т-А идет на 3-й позиции (3 очка), а команда из Исландии пока очков не имеет.

Лига конференций. 2-й тур, 5 октября

Брейдаблик (Исландия) – Заря (Украина) – 0:1

Гол: Игорь Горбач, 35.

Гент (Бельгия) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 2:0

Голы: Тиссудали, 39, 90+2 (пен)

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