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Чемпионат Европы
05 октября 2023, 19:47 |
761
0

Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024

Поединок состоится в Леверкузене

05 октября 2023, 19:47 |
761
0
Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Свой формально домашний матч отбора на Евро-2024 против Италии 20 ноября сборная Украины проведет в немецком Леверкузене. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Поединок состоится на домашнем стадионе местного «Байера», «БайАрене». Вместимость этого стадиона – 30 тысяч человек.

Матч с Италией может стать для сборной Украины решающим в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Напомним, донецкий «Шахтер» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов свои домашние матчи проводит в другом немецком городе, Гамбурге.

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Источник Игорь Бурбас
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