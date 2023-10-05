Чемпионат Европы05 октября 2023, 19:47 |
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Стало известно, где Украина примет Италию в отборе на Евро-2024
Поединок состоится в Леверкузене
05 октября 2023, 19:47 |
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Свой формально домашний матч отбора на Евро-2024 против Италии 20 ноября сборная Украины проведет в немецком Леверкузене. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Поединок состоится на домашнем стадионе местного «Байера», «БайАрене». Вместимость этого стадиона – 30 тысяч человек.
Матч с Италией может стать для сборной Украины решающим в отборе на чемпионат Европы 2024 года. Напомним, донецкий «Шахтер» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов свои домашние матчи проводит в другом немецком городе, Гамбурге.
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