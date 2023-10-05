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WTA
05 октября 2023, 16:17 |
601
0

Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине

Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли в третьем раунде

05 октября 2023, 16:17 |
601
0
Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Пекине.

На этой стадии украинка Марта Костюк обидно проиграла Людмила Самсоновой.

Еще одна украинка Ангелина Калинина не смогла ничего противопоставить десятой ракетке мира Каролин Гарсии.

Пекин. Третий круг

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини – 6:4, 7:6(4)
Елена Рыбакина [5] – Мирра Андреева [Q] – 2:6, 6:4, 6:1

Алена Остапенко [13] – Джессика Пегула [4] – 6:4, 6:2
Людмила Самсонова – Марта Костюк – 6:4, 6:7(4), 7:5

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [6] – Ван Синьюй – 6:4, 2:6, 6:3
Коко Гофф [3] – Вероника Кудерметова [16] – 7:6(5), 6:2

Каролин Гарсия [9] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2
Ига Свёнтек [2] – Магда Линетт – 6:1, 6:1

Пекин. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5]
Алена Остапенко [13] – Людмила Самсонова

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [6] – Коко Гофф [3]
Каролин Гарсия [9] – Ига Свёнтек [2]

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WTA Пекин Джессика Пегула Ангелина Калинина Вероника Кудерметова Каролин Гарсия Марта Костюк Магда Линетт Мария Саккари Арина Соболенко Ван Синьюй Елена Рыбакина Коко Гофф Людмила Самсонова Ига Свёнтек Алена Остапенко Жасмин Паолини Мирра Андреева
Источник Sport.ua
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