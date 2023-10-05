Дальше без украинок. Стали известны все участницы 1/4 финала в Пекине
Марта Костюк и Ангелина Калинина проиграли в третьем раунде
Состоялись матчи третьего раунда на турнире WTA 1000 в Пекине.
На этой стадии украинка Марта Костюк обидно проиграла Людмила Самсоновой.
Еще одна украинка Ангелина Калинина не смогла ничего противопоставить десятой ракетке мира Каролин Гарсии.
Пекин. Третий круг
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Жасмин Паолини – 6:4, 7:6(4)
Елена Рыбакина [5] – Мирра Андреева [Q] – 2:6, 6:4, 6:1
Алена Остапенко [13] – Джессика Пегула [4] – 6:4, 6:2
Людмила Самсонова – Марта Костюк – 6:4, 6:7(4), 7:5
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [6] – Ван Синьюй – 6:4, 2:6, 6:3
Коко Гофф [3] – Вероника Кудерметова [16] – 7:6(5), 6:2
Каролин Гарсия [9] – Ангелина Калинина – 6:3, 6:2
Ига Свёнтек [2] – Магда Линетт – 6:1, 6:1
Пекин. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина [5]
Алена Остапенко [13] – Людмила Самсонова
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [6] – Коко Гофф [3]
Каролин Гарсия [9] – Ига Свёнтек [2]
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