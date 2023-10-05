Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы.

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Польский «Ракув» дома проиграл австрийскому «Штурму» (0:1).

Украинский форвард Владислав Кочергин вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 75 минут, после чего был заменен.

🏆 Лига Европы. 2-й тур. 5 октября

Арис Лимасол (Кипр) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1

Голы: Мусунда, 9, Бабика, 59 – Сима, 70

ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Олимпиакос (Греция) – 2:2

Голы: Даковац, 63, Пантович, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57

Бетис (Испания) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1

Голы: Диао, 9, Иско, 79 – Бирманчевич, 3

Марсель (Франция) – Брайтон (Англия) – 2:2

Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Гроcс, 54, Жоау Педру, 88 (пен)

Ракув (Польша) – Штурм Грац (Австрия) – 0:1

Голы: Бовинг Вик, 24

Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:2

Голы: Дьокереш, 76 (пен) – Скальвини, 33, Руджери, 43

Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2

Голы: Шаллай, 49 – Лукас Пакета, 8, Агер, 66

AEK Афины (Греция) – Аякс (Нидерланды) – 1:1

Голы: Вида, 75 – Бергвейн, 30 (пен)

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