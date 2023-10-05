Результаты Лиги Европы. Ракув с Кочергиным дома проиграл Штурму
Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы
Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы.
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Польский «Ракув» дома проиграл австрийскому «Штурму» (0:1).
Украинский форвард Владислав Кочергин вышел в основе у хозяев поля и провел на поле 75 минут, после чего был заменен.
🏆 Лига Европы. 2-й тур. 5 октября
Арис Лимасол (Кипр) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:1
Голы: Мусунда, 9, Бабика, 59 – Сима, 70
ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – Олимпиакос (Греция) – 2:2
Голы: Даковац, 63, Пантович, 90 – Масурас, 16, Поденсе, 57
Бетис (Испания) – Спарта Прага (Чехия) – 2:1
Голы: Диао, 9, Иско, 79 – Бирманчевич, 3
Марсель (Франция) – Брайтон (Англия) – 2:2
Голы: Мбемба, 19, Верету, 20 – Гроcс, 54, Жоау Педру, 88 (пен)
Ракув (Польша) – Штурм Грац (Австрия) – 0:1
Голы: Бовинг Вик, 24
Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:2
Голы: Дьокереш, 76 (пен) – Скальвини, 33, Руджери, 43
Фрайбург (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:2
Голы: Шаллай, 49 – Лукас Пакета, 8, Агер, 66
AEK Афины (Греция) – Аякс (Нидерланды) – 1:1
Голы: Вида, 75 – Бергвейн, 30 (пен)
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