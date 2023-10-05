ВИДЕО. Бывший защитник Динамо вырвал ничью для АЕКа в матче ЛЕ с Аяксом

5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами АЕК Афины (Греция) и «Аякс» (Нидерланды). Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 30-й минуте открыл Стивен Бергвейн, реализовав 11-метровый.

До 75-й минуты команда из Нидерландов сохраняла минимальное преимущество, однако затем 34-летний хорватский защитник хозяев Домагой Вида сравнял счет.

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Вида является бывшим защитником киевского «Динамо». Хорват выступал за украинский клуб с 2013 по 2017 год.

Сейчас АЕК сенсационно занимает 1-е место в группе В. У команды 4 очка после двух туров. 2-е и 3-е места делят «Марсель» и «Аякс», у них по 2 пункта. На последней строчке расположился «Брайтон» (0).