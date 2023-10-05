ВИДЕО. Бывший защитник Динамо вырвал ничью для АЕКа в матче ЛЕ с Аяксом
Домагой Вида поразил ворота клуба из Нидерландов на 75-й минуте
5 октября состоялся матч 2-го тура Лиги Европы в группе В между клубами АЕК Афины (Греция) и «Аякс» (Нидерланды). Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 30-й минуте открыл Стивен Бергвейн, реализовав 11-метровый.
До 75-й минуты команда из Нидерландов сохраняла минимальное преимущество, однако затем 34-летний хорватский защитник хозяев Домагой Вида сравнял счет.
❗️ ВИДЕО. Бывший защитник Динамо вырвал ничью для АЕКа в игре ЛЕ с Аяксом
Вида является бывшим защитником киевского «Динамо». Хорват выступал за украинский клуб с 2013 по 2017 год.
Сейчас АЕК сенсационно занимает 1-е место в группе В. У команды 4 очка после двух туров. 2-е и 3-е места делят «Марсель» и «Аякс», у них по 2 пункта. На последней строчке расположился «Брайтон» (0).
75’ Ο Άμραμπατ κάνει σέντρα από δεξιά και ο Βίντα με καρφωτή κεφαλιά κάνει το 1-1!!!#aekajax #aekfc #aekfcseason2023_2024 #UEL pic.twitter.com/miif2icRlM— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 5, 2023
Λήξη του αγώνα: ΑΕΚ – Άγιαξ 1-1#aekajax #aekfc #aekfcseason2023_2024 #UEL pic.twitter.com/vzoDGQo7cP— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 5, 2023
90+6. It ends in a draw.#UEL #aekaja pic.twitter.com/E0dj51MuDU— AFC Ajax (@AFCAjax) October 5, 2023
События матча
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