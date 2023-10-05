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Лига чемпионов
05 октября 2023, 12:25 | Обновлено 05 октября 2023, 12:36
228
1

Такой Шахтер нам нужен. Если победа в Антверпене – не случайность

Валерий Василенко – о героическом камбеке «горняков», и о том, как быть дальше

05 октября 2023, 12:25 | Обновлено 05 октября 2023, 12:36
228
1
Такой Шахтер нам нужен. Если победа в Антверпене – не случайность
ФК Шахтер

Победа любой команды со счетом 3:2 после того, как эта команда «горела» 0:2, это настоящий футбольный героизм. Возможно, топовые европейские коллективы могут похвастаться обильностью подобных камбеков, но вот для украинских команд – такое в диковинку. В частности, для «Шахтера» (первый случай).

Однако в данном моменте я бы во главу угла ставил не столько героический отыгрыш после вдрызг проигранного первого тайма, сколько то, как именно была достигнута победа в Антверпене.

На мой взгляд, так эмоционально «Шахтер» при нынешнем тренере еще не действовал. Это «зажигалочка» Йовичевич, танцуя и порхая на бровке, мог передать свой неистовый заряд своим подопечным. А «античная статуя» ван Леувен на подобное поведение априори не способен.

Тем не менее, именно голландский специалист сумел-таки найти необходимый инструментарий, который в итоге и стал залогом героической победы.

По словам Тараса Степаненко, в перерыве матча состоялся «мужской разговор», и ван Леувен сказал «пару слов». И «Шахтер» преобразился. Причем преобразился как эмоционально, так и тактически. В чем тоже, естественно, заслуга главного тренера.

Тем не менее, отдавая должное наставнику «горняков» за «работу над ошибками» в перерыве между таймами, обязательно нужно уточнить, что к этим самым ошибкам не в последнюю очередь привел именно ван Леувен.

На первый тайм против «Антверпена» чемпион Украины вышел таким же разбалансированным, как и на матч против «Порту», и на игру против «Ворсклы». Да и на много других матчей в нынешнем сезоне.

«Шахтер» вышел на эту игру на каком-то автомате. Движения заучены, словно у манекена, действия ограничены, словно у микроавтобуса на парковке возле подъезда.

Я понимаю, что вешать всех собак в данном случае на ван Леувена вряд ли нужно. Особенно в плане действий шахтерской защиты – такого проходного двора у «оранжево-черных» я не помню со времен незабвенного Виктора Прокопенко.

Но уж очень удобной мишенью видится фигура Патрика ван Леувена: фигура неуклюжая, отрешенная, холодная, не возбуждающая ни интереса особого, ни сочувствия.

Однако по мотивам конкретной «пьесы» ван Леувену обязательно нужно отдать должное. Не только за «эстетическое» преобразование, но и за «матчасть».

Повторюсь: главный тренер «Шахтера» немного видоизменил тактический рисунок игры своей команды во второй половине встречи. Прежде всего, речь идет об игре фланговых исполнителей – как защитников, так и полузащитников. Изменилась немного и роль Судакова, который стал более интегрирован в созидание. Наконец-то «проснулся» Сикан – очень и очень вовремя.

ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Все эти чудесные преобразования, а также расслабленность «Антверпена», и привели к столь симпатичному для нас итоговому счету.

Особо хотел бы акцентировать внимание на игре чемпиона Бельгии. По словам героя матча Сикана, соперник «немного расслабился во втором тайме, и мы смогли перевернуть игру».

Не хочется ковыряться в «кабы да если», но мне почему-то кажется, что будь на месте команды ван Боммела любая другая команда из нашей группы (а может, и не только из нашей), «Шахтер» бы снова отгреб по полной. Все-таки международного, конкретно – лигочемпионского – опыта у этой неплохой команды практически нет. Вот она и позволила себе перестать играть после 2:0. А не перестала бы играть, и не исключено, что с «горняками» было бы то, что в их ответной игре против «Фейеноорда».

Но хорошо то, что хорошо кончается. Для нас хорошо. Хотя «Антверпену» по-человечески можно посочувствовать. Мне кажется, на ничью «красные» наиграли. Точнее, заслужили. И получили реальнейший шанс ее выгрызть, но с пенальти не срослось. Так бывает. Опять-таки, отсутствие опыта, проблема роста, и так далее.

«Шахтеру» же – респект. За то, что почти получилось фиаско, а в итоге все завершилось феерией.

ФК Шахтер

Хочется надеяться, что героическая, по сути, игра в Антверпене даст донецкой команде такой необходимый импульс в дальнейшем. Хотя «дальнейшее», если откровенно, все равно не выглядит оптимистически. Прежде всего, в Лиге чемпионов. Это я о «спарке» против «Барселоны». Но чем черт не шутит.

После этой знаковой победы наверняка покамест поутихнут разговоры и относительно будущего ван Леувена в «Шахтере». Ну у кого, скажите мне, поднимется рука убрать тренера после такого выдающегося камбека.

И тут мы подходим к самому парадоксальному моменту повествования. Если вдруг так случится, что «антверпенское чудо» по факту станет банальным исключением из правил, обычным стечением обстоятельств, и ни к чему хорошему не приведет, то лучше бы его и не было. Зачем так долго мучиться – лучше сразу резать, ведь еще не по живому. Это я о ван Леувене.

Хотя кто же его сейчас уберет – он же памятник!

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статьи эксклюзив Шахтер Донецк Антверпен - Шахтер
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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WildeKater
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