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Лига Европы
Ливерпуль
05.10.2023 22:00 – FT 2 : 0
Юнион Сент-Жилуаз
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Лига Европы
05 октября 2023, 23:59 | Обновлено 06 октября 2023, 00:51
132
0

Вечер Лиги Европы. Коваль пропустил 6 мячей за Шериф от пражской Славии

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы

05 октября 2023, 23:59 | Обновлено 06 октября 2023, 00:51
132
0
Вечер Лиги Европы. Коваль пропустил 6 мячей за Шериф от пражской Славии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы.

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Голкипер Максим Коваль провел за Шериф из Тирасполя весь матч пропустил 6 мячей от пражской Славии (0:6).

Украинец Максим Таловеров сыграл 88 минут в матче австрийского ЛАСК против французской Тулузы (0:1), после чего был заменен.

🏆 Лига Европы. 2-й тур. 5 октября

  • Вильярреал (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0
  • Хеккен (Швеция) – Карабах (Азербайджан) – 0:1
  • Ливерпуль (Англия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0
  • Маккаби Хайфа (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 0:0
  • Мольде (Норвегия) – Байер (Германия) – 1:2
  • Рома (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0
  • Славия Прага (Чехия) – Шериф (Молдова) – 6:0
  • Тулуза (Франция) – ЛАСК (Австрия) – 1:0

Турнирные таблицы

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Лига Европы Максим Коваль (футболист) Максим Таловеров Ливерпуль Рома Рим Тулуза Панатинаикос Байер Вильярреал ЛАСК Серветт Маккаби Хайфа Мольде Карабах Агдам Шериф Тирасполь Славия Прага Хеккен видео голов и обзор Ренн Юнион Сент-Жилуаз
Источник Sport.ua
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