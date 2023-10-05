05.10.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига Европы05 октября 2023, 23:59 | Обновлено 06 октября 2023, 00:51
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Вечер Лиги Европы. Коваль пропустил 6 мячей за Шериф от пражской Славии
Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы
05 октября 2023, 23:59 | Обновлено 06 октября 2023, 00:51
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Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы.
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Голкипер Максим Коваль провел за Шериф из Тирасполя весь матч пропустил 6 мячей от пражской Славии (0:6).
Украинец Максим Таловеров сыграл 88 минут в матче австрийского ЛАСК против французской Тулузы (0:1), после чего был заменен.
🏆 Лига Европы. 2-й тур. 5 октября
- Вильярреал (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0
- Хеккен (Швеция) – Карабах (Азербайджан) – 0:1
- Ливерпуль (Англия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0
- Маккаби Хайфа (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 0:0
- Мольде (Норвегия) – Байер (Германия) – 1:2
- Рома (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0
- Славия Прага (Чехия) – Шериф (Молдова) – 6:0
- Тулуза (Франция) – ЛАСК (Австрия) – 1:0
Турнирные таблицы
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