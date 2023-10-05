Вечер Лиги Европы. Коваль пропустил 6 мячей за Шериф от пражской Славии

Вечером 5 октября прошли матчи 2-го тура Лиги Европы.

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Голкипер Максим Коваль провел за Шериф из Тирасполя весь матч пропустил 6 мячей от пражской Славии (0:6).

Украинец Максим Таловеров сыграл 88 минут в матче австрийского ЛАСК против французской Тулузы (0:1), после чего был заменен.

🏆 Лига Европы. 2-й тур. 5 октября

Вильярреал (Испания) – Ренн (Франция) – 1:0

(Испания) – Ренн (Франция) – 1:0 Хеккен (Швеция) – Карабах (Азербайджан) – 0:1

(Азербайджан) – 0:1 Ливерпуль (Англия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0

(Англия) – Юнион Сент-Жилуаз (Бельгия) – 2:0 Маккаби Хайфа (Израиль) – Панатинаикос (Греция) – 0:0

Мольде (Норвегия) – Байер (Германия) – 1:2

(Германия) – 1:2 Рома (Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0

(Италия) – Серветт (Швейцария) – 4:0 Славия Прага (Чехия) – Шериф (Молдова) – 6:0

(Чехия) – Шериф (Молдова) – 6:0 Тулуза (Франция) – ЛАСК (Австрия) – 1:0

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