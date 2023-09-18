Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 сентября.

1А. В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон

Виталий Миколенко тоже выдал достойный матч

1В. Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут

На этот раз команды голов не забивали

2А. Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью

Коваливский клуб лучше действовал в первом тайме, днепровский — во втором

2В. Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес

Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы



2С. Первая домашняя победа. ЛНЗ переиграл Рух

А львовская команда первый раз в сезоне проиграла

3А. Рекорд сезона. Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги

Украинка во второй раз подряд получила главный приз легкоатлетической серии

3В. Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Шведский спортсмен взял планку на высоте 6,23 метра и превзошел свое достижение

4А. Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023

С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира

4В. Калинина уничтожила американку на старте крупного турнира в Гвадалахаре

Ангелина в двух сетах разобралась с Грейс Мин

4С. Ястремская в напряженных двух сетах обыграла 437-ю ракетку в Гвадалахаре

Даяна выиграла у Аны Софии Санчес в 1/32 финала соревнований в Мексике

5. Во втором матче олимпийского отбора Украина проиграла Сербии

И снова украинские волейболистки уступили со счетом 0:3

6. Сайнс выиграл гонку в Сингапуре, серия Ред Булла и Ферстаппена окончена

Карлос Сайнс удержал лидерство и добыл победу

7. Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко

Контракт украинца является одной из приоритетных задач клуба

8. Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси

Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени

9А. 453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли

Пока американский собственник «синих» лишь много тратит, но крайне мало получает взамен…

9В. Что ждет Поля Погба? Как работают антидопинговые правила в футболе

The Athletic – о борьбе с допингом в мировом футболе на примере кейса Поля Погба

10. Чего ждать от Максимова в Днепре-1

Блогер Sport.ua оценивает приход Юрия Максимова в Днепр-1