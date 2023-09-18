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18 сентября 2023, 01:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 02:42
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0

Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих

Главные новости на Sport.ua за 17 сентября

18 сентября 2023, 01:41 | Обновлено 18 сентября 2023, 02:42
55
0
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослава Магучих

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 сентября.

1А. В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
Виталий Миколенко тоже выдал достойный матч

1В. Борнмут и Челси поделили очки, Забарный и Мудрик играли с первых минут
На этот раз команды голов не забивали

2А. Дебют Максимова. Днепр-1 и Колос сыграли вничью
Коваливский клуб лучше действовал в первом тайме, днепровский — во втором

2В. Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы

2С. Первая домашняя победа. ЛНЗ переиграл Рух
А львовская команда первый раз в сезоне проиграла

3А. Рекорд сезона. Магучих прыгнула на 2.03 и выиграла финал Бриллиантовой лиги
Украинка во второй раз подряд получила главный приз легкоатлетической серии

3В. Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Шведский спортсмен взял планку на высоте 6,23 метра и превзошел свое достижение

4А. Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
С 12 по 17 сентября прошли матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира

4В. Калинина уничтожила американку на старте крупного турнира в Гвадалахаре
Ангелина в двух сетах разобралась с Грейс Мин

4С. Ястремская в напряженных двух сетах обыграла 437-ю ракетку в Гвадалахаре
Даяна выиграла у Аны Софии Санчес в 1/32 финала соревнований в Мексике

5. Во втором матче олимпийского отбора Украина проиграла Сербии
И снова украинские волейболистки уступили со счетом 0:3

6. Сайнс выиграл гонку в Сингапуре, серия Ред Булла и Ферстаппена окончена
Карлос Сайнс удержал лидерство и добыл победу

7. Арсенал хочет продлить контракт с Александром Зинченко
Контракт украинца является одной из приоритетных задач клуба

8. Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени

9А. 453 миллиона евро на ветер? 5 самых дорогих трансферов Челси при Боэли
Пока американский собственник «синих» лишь много тратит, но крайне мало получает взамен…

9В. Что ждет Поля Погба? Как работают антидопинговые правила в футболе
The Athletic – о борьбе с допингом в мировом футболе на примере кейса Поля Погба

10. Чего ждать от Максимова в Днепре-1
Блогер Sport.ua оценивает приход Юрия Максимова в Днепр-1

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Источник Sport.ua
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