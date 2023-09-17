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Чемпионат Англии
Эвертон
17.09.2023 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
17 сентября 2023, 20:25 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:33
507
3

В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон

Виталий Миколенко тоже выдал достойный матч

17 сентября 2023, 20:25 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:33
507
3
В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч 5 тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра прошла в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк» и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала».

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Английская Премьер-лина. 5 тур.

«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1.

Троссард, 69.

Янг, 45+2 - Габриэл, 47.

«Эвертон»: Пикфорд – Янг (Паттерсон, 87), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Макнил (Шермити, 87), Гуйе, Онана, Данжума – Дукуре (Гарнер, 80) – Бето (Калверт-Льюин, 66).

«Арсенал»: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 80) – Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80) – Сака, Нкетиа (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24).

Арбитр: Саймон Хупер.

Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).

ЭВЕРТОН - АРСЕНАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Арсенал отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Болела
Хороший матч і від Зінченка і від Миколенка
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+1
Дмитрий Лавриненко
Миколенко видав кращий матч за останні півроку, власне з минулої домашньої зустрічі проти канонірів 
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0
AK.228
💪🇺🇦🤝
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0
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