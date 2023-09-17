В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
Виталий Миколенко тоже выдал достойный матч
В воскресенье, 17 сентября, состоялся матч 5 тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Игра прошла в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк» и закончилась со счетом 1:0 в пользу «Арсенала».
Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...
Английская Премьер-лина. 5 тур.
«Эвертон» – «Арсенал» – 0:1.
Троссард, 69.
Янг, 45+2 - Габриэл, 47.
«Эвертон»: Пикфорд – Янг (Паттерсон, 87), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко - Макнил (Шермити, 87), Гуйе, Онана, Данжума – Дукуре (Гарнер, 80) – Бето (Калверт-Льюин, 66).
«Арсенал»: Рая – Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко (Томиясу, 80) – Эдегор, Райс, Виейра (Хаверц, 80) – Сака, Нкетиа (Жезус, 66), Мартинелли (Троссард, 24).
Арбитр: Саймон Хупер.
Стадион: «Гудисон Парк» (Ливерпуль, Англия).
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