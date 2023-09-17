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17 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:45
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0

Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 17 сентября в 18:30 по Киеву

17 сентября 2023, 13:35 | Обновлено 17 сентября 2023, 13:45
203
0
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

17 сентября на «Гудисон Парк» пройдет матч 5-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Арсеналом». Старт поединка намечен на 18:30 по киевскому времени.

Эвертон

Команда оба предыдущих сезона отчаянно боролась за выживание. И, похоже, ничего не изменится и сейчас. Вроде бы синие смогли неплохо поработать на трансферном рынке, по возможности укрепляя состав. Да и Шон Дайш как менеджер, тем более в таких условиях, выглядит уместнее предшественников, Бенитеса и Лампарда. Но все равно новый сезон ириски начали, последовательно проиграв Фулхэму, Астон Вилле и даже Вулверхэмптону. И только последние поединки что-то оптимистичное начало приносить. Сначала были 2:1 со скромным Донкастером - в Кубке Лиги, но на безрыбье... Потом хотя бы получилось не проиграть на поле Шеффилд Юнайтед на выезде, несмотря на обидный автогол Пикфорда - в итоге с новичком дивизиона закончили 2:2.

Арсенал

Клуб прекрасно понимает, какой уникальный шанс взять чемпионский титул в Премьер-Лиге был потерян. Но, с другой стороны, сейчас нужно закрепиться на достигнутом уровне - все-таки канониры наконец-то снова в квартете лидеров. Усилив состав несколькими громкими подписаниями во главе с Райсом, что стоил свыше 100 миллионов, красно-белые сумели показать хороший старт. Да, упустили победу над Фулхэмом, пропустив на 2:2 на 87-й минуте. Но, начав с волевого успеха против Манчестер Сити в Суперкубке Англии, потом Зинченко и компания успели выиграть у Ноттингем Форест, Кристал Пэлас, а в крайнем туре удалось взять 3 очка и с прямым конкурентом в лице Манчестер Юнайтед - обыграли их 3:1.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но Эвертон выиграл 4 поединка из 6 последних при паре поражений. В том числе были 1:0 в пользу синих в феврале этого года.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в итоге. Поверим в Арсенал и мы, сделав ставку на то, что он победит при форе в виде -1,0 забитый гол (коэффициент - 1,86).

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Источник Sport.ua
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