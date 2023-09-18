ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»
Украинский футболист «Арсенала» прокомментировал победу над «Эвертоном»
Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 5-го туре АПЛ:
«На арене «Эвертона» очень тяжело играть. Каждая команда в АПЛ знает это. Почему? Потому что стадион кажется маленьким, когда идет игра. Недостаточно места. Их болельщики делают большое дело – толкают их вперед, поддерживают до последней секунды.
Каждая команда, когда приезжает сюда, очень много страдает. Нюансы арены «Гудисон Парк»? Да, каждая маленькая деталь играет очень большую роль.
На следующей неделе – ЛЧ на Эмирейтс? Я очень жду этого дня, как и все «канониры». Все игроки с нетерпением ждут этой игры, ждут гимна Лиги чемпионов.
Мы не смотрим далеко, потому что понимаем, что очень много матчей еще играть. Поэтому будем двигаться от игры к игре.
Что выбрал бы – финал ЛЧ или опять заруба с «Ман Сити» за АПЛ? И то, и то!»
🎙️Післяматчеве інтерв'ю Олександра Зінченка ексклюзивно для журналіста Setanta Sports 🤝#Football #EPL #Interview #Zinchenko pic.twitter.com/SEojDa8WJM— Телеканал Setanta Sports Ukraine 📺 (@SetantaUkraine) September 17, 2023
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