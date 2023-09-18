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18 сентября 2023, 00:55 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:01
49
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ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»

Украинский футболист «Арсенала» прокомментировал победу над «Эвертоном»

18 сентября 2023, 00:55 | Обновлено 18 сентября 2023, 01:01
49
0
ЗИНЧЕНКО: «Все канониры с нетерпением ждут гимн Лиги чемпионов на Эмирейтс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский футболист «Арсенала» Александр Зинченко прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 5-го туре АПЛ:

«На арене «Эвертона» очень тяжело играть. Каждая команда в АПЛ знает это. Почему? Потому что стадион кажется маленьким, когда идет игра. Недостаточно места. Их болельщики делают большое дело – толкают их вперед, поддерживают до последней секунды.

Каждая команда, когда приезжает сюда, очень много страдает. Нюансы арены «Гудисон Парк»? Да, каждая маленькая деталь играет очень большую роль.

На следующей неделе – ЛЧ на Эмирейтс? Я очень жду этого дня, как и все «канониры». Все игроки с нетерпением ждут этой игры, ждут гимна Лиги чемпионов.

Мы не смотрим далеко, потому что понимаем, что очень много матчей еще играть. Поэтому будем двигаться от игры к игре.

Что выбрал бы – финал ЛЧ или опять заруба с «Ман Сити» за АПЛ? И то, и то!»

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Источник Setanta Sports Ukraine
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