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Англия
17 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2023, 03:37
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Эвертон – Арсенал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5 тура Английской Премьер-лиги

17 сентября 2023, 03:34 | Обновлено 17 сентября 2023, 03:37
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Эвертон – Арсенал. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 сентября, состоится матч 5 тура чемпионата Англии по футболу между Эвертоном и Арсеналом. Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк», начало – в 18:30 по киевскому времени.

У Михаила Мудрика дела у «Челси» обстоят не очень, поэтому понаблюдаем за выступлениями других украинцев в АПЛ. Александр Зинченко восстановился от повреждения и ведет свой «Арсенал» в очередную борьбу за столь ожидаемый титул чемпиона АПЛ, который так и не удалось завоевать в прошлом сезоне. У «Эвертона» задачи более приземленные – похоже, команда снова намерена бороться за выживание, иначе как объяснить одно набранное очко после четырех матчей и зону вылета? Виталий Миколенко, кстати, сейчас засел в запас «ирисок», может, мы его все єе увидим на поле?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Эвертон» в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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