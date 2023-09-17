В воскресенье, 17 сентября, состоится матч 5 тура чемпионата Англии по футболу между Эвертоном и Арсеналом. Игра пройдет в Ливерпуле (Англия) на поле арены «Гудисон Парк», начало – в 18:30 по киевскому времени.

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У Михаила Мудрика дела у «Челси» обстоят не очень, поэтому понаблюдаем за выступлениями других украинцев в АПЛ. Александр Зинченко восстановился от повреждения и ведет свой «Арсенал» в очередную борьбу за столь ожидаемый титул чемпиона АПЛ, который так и не удалось завоевать в прошлом сезоне. У «Эвертона» задачи более приземленные – похоже, команда снова намерена бороться за выживание, иначе как объяснить одно набранное очко после четырех матчей и зону вылета? Виталий Миколенко, кстати, сейчас засел в запас «ирисок», может, мы его все єе увидим на поле?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Эвертон» в украинской версии сайта.