Англия17 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
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Эвертон – Арсенал – 0:1. Миколенко проиграл Зинченко. Видео гола и обзор
Смотрите видео лучших моментов поединка 5-го тура АПЛ
17 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
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В матче 5-го тура АПЛ Арсенал победил Эвертон благодаря голу Леандро Троссарда.
Украинское дерби в АПЛ завершилось в пользу канониров (1:0).
Украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за Арсенал.
Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле всю игру.
Читайте также:В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
АПЛ. 5-й тур, 17 сентября
Эвертон – Арсенал – 0:1
Гол: Троссард. 69
Видеообзор матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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