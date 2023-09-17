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Эвертон
17.09.2023 18:30 – FT 0 : 1
Арсенал
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Англия
17 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
494
0

Эвертон – Арсенал – 0:1. Миколенко проиграл Зинченко. Видео гола и обзор

Смотрите видео лучших моментов поединка 5-го тура АПЛ

17 сентября 2023, 21:20 | Обновлено 17 сентября 2023, 21:51
494
0
Эвертон – Арсенал – 0:1. Миколенко проиграл Зинченко. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинченко и Миколенко

В матче 5-го тура АПЛ Арсенал победил Эвертон благодаря голу Леандро Троссарда.

Украинское дерби в АПЛ завершилось в пользу канониров (1:0).

Украинец Александр Зинченко отыграл 80 минут в матче за Арсенал.

Защитник Эвертона Виталий Миколенко провел на поле всю игру.

АПЛ. 5-й тур, 17 сентября

Эвертон – Арсенал – 0:1

Гол: Троссард. 69

Видеообзор матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Арсенал).
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Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон - Арсенал видео голов и обзор Леандро Троссард Виталий Миколенко Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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