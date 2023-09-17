Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
Чемпионат Украины
Кривбасс
17.09.2023 17:00 – FT 2 : 1
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 19:00 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:40
2841
18

Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес

Дебютант прошлого сезона на данный момент поднялся на вторую строчку турнирной таблицы

17 сентября 2023, 19:00 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:40
2841
18
Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес
УПЛ

Программа седьмого тура украинской Премьер-лиги у организаторов соревнований получилась настолько разветвленной, что даже на последнем матче за три календарных дня футбольный уикенд в нашей стране не подходил к своему завершению. Но вес противостояния на стадионе «Горняк» в Кривом Роге ни для местного «Кривбасса», выступавшего в качестве хозяев, ни для ровенского «Вереса», который наведался к нему в гости, это не уменьшало.

Да и куда еще снижать уровень требований к себе команде Сергея Лавриненко на фоне столь тяжелого начала нынешней кампании? Лишь в последнем туре перед началом сентябрьской международной паузы «красно-черные» таки сумели одержать первую победу, во многом сенсационно обыграв одесский «Черноморец» (3:1). Но потом начался отдых продолжительностью почти две недели, который нужен был, в том числе и футболистам Юрия Вернидуба, которые на старте сезона уступили только «Александрии».

Команды Вернидуба всегда любили включать прессинг против соперников с первых минут игры, чтобы как можно быстрее обозначить собственное преимущество. Против «Вереса» хозяева поля действовали таким же образом, поэтому проблемы у команды Лавриненко возникали уже в самом начале игры. В частности, на 11 минуте ровенчане не выдержали второго фронта атаки оппонентов, и Бескоровайный в пустые ворота направил мяч, после отскока от Паста, который до этого парировал удар от Кожушко с правого фланга штрафной.

Все попытки «Вереса» отвести игру подальше от собственных владений были тщетными вплоть до середины первого тайма, однако «Кривбасс» также понимал, что надо беречь силы, поэтому развития быстрый мяч в исполнении криворожан так и не получил. Возможно, коллектив Вернидуба об этом потом и очень жалел, ведь гости выдали отличный короткий игровой отрезок у чужих ворот уже вскоре и наиграли на заработанный пенальти.

Хотя поначалу бригада арбитров во главе с Анастасией Романюк не очень-то и хотела фиксировать блокировку рукой удара Станислава Шарая с полукруга перед штрафной именно в пределах штрафной от Задераки. Но VAR в эти выходные преследовал нас всюду, поэтому «красно-черные» получили свой одиннадцатиметровый, который Кучеров реализовал ударом под правую стойку.

Как для первого тайма, темп игры был действительно захватывающим и интенсивным, что отметили оба тренера в своих интервью после игры. Мы же тем временем ожидали вторую половину матча, которую «Верес» проводил у собственных ворот вплоть до того момента, как его за это не наказали соперники. Молниеносный Дибанго на 85 минуте ворвался на левый фланг штрафной и через касание Приходько направил передачу под пустые ворота на Илича, который свою возможность не упустил. Гости после этого попадали на газон, поэтому было понятно, что для них игра завершена.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет играть в гостях у полтавской «Ворсклы», а ровенский «Верес» совершит визит к киевской «Оболони».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» - 2:1

Бескоровайный, 13, Илич, 85 – Кучеров, 34 (пен.)

Бизимана, 72, Илич, 86 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, С. Шарай, 61, Вовченко, 90+4

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (Татарков, 88) – Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64) – Кожушко (Дебелко, 63).

«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко – Кучеров (Кухарук, 87), Кучеренко – В. Шарай, С. Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65) – Шестаков (Яго, 66).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 14 (8) – 10 (5)
Угловые: 4 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

КРИВБАСС - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 24°C

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Илич (Кривбасс).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Кучеров (Верес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
По теме:
В украинском дерби сильнее Зинченко. Арсенал одолел Эвертон
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь усилилась молодым форвардом
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес отчеты
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
Футбол | 17 сентября 2023, 08:23 1
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение

Команда Херардо Мартино пропустила пять голов от «Атланты Юнайтед»

Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Футбол | 17 сентября 2023, 00:46 0
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи

Игра завершилась со счетом 2:2, Руслан появился на поле на 74-й минуте

Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Футбол | 17.09.2023, 11:26
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Бокс | 17.09.2023, 11:08
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Удар Дюбуа вообще не выглядел как удар ниже пояса»
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Футбол | 17.09.2023, 16:17
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Комментарии 18
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phantom
Абсолютно заслужена перемога. Верес весь другий тайм у захисті сидів нічого не створивши у нападі
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
zhyr
привіт Суркісу)))
Ответить
+5
Gargantua
дожали на эмоциях
Верес был весьма не плох
Ответить
+5
vruthiy-112
Не Вернідуб полює за золотом, а Іван Дібанго витягує гру.!!! Верес теж порадував,  є прогрес. 
Ответить
+2
vikkro
Цікаво, якщо Верес вилетить в першу лігу, знову Вірта запросять?)
Ответить
+1
ZportUA
Юрій "Кротабой" шикарно себе показує у всіх клубах УПЛ. Удачі 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
roman75zpr
Вернидуб сейчас лучший тренер в Украине! Его в Динамо надо, а дед пусть дубль тренирует, раз без футбола не может 
Ответить
-1
Показать Скрыть 2 ответа
Summertime
Даааа. Вспоминаю как приятно было возвращаться в воскресенье вечером со стадиона с видом на заводские трубы после победы своей команды. Тогда и понедельник не кумарил.
 А вот Зенит Шерифович Вернидуб до сих пор матюкается на ничью с Оболонью.)
 Теперь на сцену выходит пан Скрипник!   Ворскла - Динамо, а потом  Ворскла -Кривбасс.   Ещё бы сразу Кривбасс - Динамо и стало ясней в таблице.
Ответить
-3
Александр Ад
команді Зеленського повезло.Матч був нічийний.
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Вот бы первая тройка так и осталась до конца чемпионата! Огонь!!! 🔥👍👍1. Шахтёр 2. Кривбасс 3. Черноморец! А четвёртой пусть будет Зорька🤞. Пятое место уже неактуально, поэтому пусть его выгрызает в героической борьбе с Ворсклой, Полесье и днепрей - 1, динамка суркисова 🤕
Ответить
-6
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
Рыбка почти засушил Шахтер. Оболонь не устояла в меньшинстве
16.09.2023, 18:57 99
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 10
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
17.09.2023, 00:32
Волейбол
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Не рассчитывали так быстро использовать Рудько»
16.09.2023, 19:45 3
Футбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем