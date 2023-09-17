Вернидуб устремился за золотом. Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес

Программа седьмого тура украинской Премьер-лиги у организаторов соревнований получилась настолько разветвленной, что даже на последнем матче за три календарных дня футбольный уикенд в нашей стране не подходил к своему завершению. Но вес противостояния на стадионе «Горняк» в Кривом Роге ни для местного «Кривбасса», выступавшего в качестве хозяев, ни для ровенского «Вереса», который наведался к нему в гости, это не уменьшало.

Да и куда еще снижать уровень требований к себе команде Сергея Лавриненко на фоне столь тяжелого начала нынешней кампании? Лишь в последнем туре перед началом сентябрьской международной паузы «красно-черные» таки сумели одержать первую победу, во многом сенсационно обыграв одесский «Черноморец» (3:1). Но потом начался отдых продолжительностью почти две недели, который нужен был, в том числе и футболистам Юрия Вернидуба, которые на старте сезона уступили только «Александрии».

Команды Вернидуба всегда любили включать прессинг против соперников с первых минут игры, чтобы как можно быстрее обозначить собственное преимущество. Против «Вереса» хозяева поля действовали таким же образом, поэтому проблемы у команды Лавриненко возникали уже в самом начале игры. В частности, на 11 минуте ровенчане не выдержали второго фронта атаки оппонентов, и Бескоровайный в пустые ворота направил мяч, после отскока от Паста, который до этого парировал удар от Кожушко с правого фланга штрафной.

Все попытки «Вереса» отвести игру подальше от собственных владений были тщетными вплоть до середины первого тайма, однако «Кривбасс» также понимал, что надо беречь силы, поэтому развития быстрый мяч в исполнении криворожан так и не получил. Возможно, коллектив Вернидуба об этом потом и очень жалел, ведь гости выдали отличный короткий игровой отрезок у чужих ворот уже вскоре и наиграли на заработанный пенальти.

Хотя поначалу бригада арбитров во главе с Анастасией Романюк не очень-то и хотела фиксировать блокировку рукой удара Станислава Шарая с полукруга перед штрафной именно в пределах штрафной от Задераки. Но VAR в эти выходные преследовал нас всюду, поэтому «красно-черные» получили свой одиннадцатиметровый, который Кучеров реализовал ударом под правую стойку.

Как для первого тайма, темп игры был действительно захватывающим и интенсивным, что отметили оба тренера в своих интервью после игры. Мы же тем временем ожидали вторую половину матча, которую «Верес» проводил у собственных ворот вплоть до того момента, как его за это не наказали соперники. Молниеносный Дибанго на 85 минуте ворвался на левый фланг штрафной и через касание Приходько направил передачу под пустые ворота на Илича, который свою возможность не упустил. Гости после этого попадали на газон, поэтому было понятно, что для них игра завершена.

В следующие выходные криворожский «Кривбасс» будет играть в гостях у полтавской «Ворсклы», а ровенский «Верес» совершит визит к киевской «Оболони».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Кривбасс» – «Верес» - 2:1

Бескоровайный, 13, Илич, 85 – Кучеров, 34 (пен.)

Бизимана, 72, Илич, 86 – Кучеров, 45, Шестаков, 48, С. Шарай, 61, Вовченко, 90+4

«Кривбасс»: Клищук – Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник – Бизимана, Илич (Татарков, 88) – Задерака (Кузик, 82), Хомченовский, Вакулко (Приходько, 64) – Кожушко (Дебелко, 63).

«Верес»: Паст – Шевченко, Курко, Хондак (Свитюха, 78), Вовченко – Кучеров (Кухарук, 87), Кучеренко – В. Шарай, С. Шарай (Гагун, 66), Гайдучик (Марусич, 65) – Шестаков (Яго, 66).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 14 (8) – 10 (5)

Угловые: 4 – 4

Оффсайды: 0 – 0.

КРИВБАСС - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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