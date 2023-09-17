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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Договаривались играть агрессивно с первых минут»
Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 19:52 |
269
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Договаривались играть агрессивно с первых минут»

Главный тренер криворожского клуба дал оценку матча против «Вереса»

17 сентября 2023, 19:52 |
269
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Договаривались играть агрессивно с первых минут»
ФК Верес. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб поделился эмоциями после победы в домашней игре 7-го тура чемпионата против «Вереса» (2:1).

«Мы договаривались играть агрессивно с первых минут. Но потом почему-то ребята снизили темп, начали играть осторожно. В конце концов, это привело к тому, что мы начали пропускать контрвыпады соперника. И, как итог, пропустили гол.

Но мне понравился второй тайм в нашем исполнении. Мы давили, атаковали и в конце концов закономерно забили победный мяч.

Мне всегда нравились команды Сергея Лавриненко. Непросто было играть с его «Ингульцем». «Заря» под моим руководством в свое время в полуфинале Кубка Украины ему уступила. «Верес» – тоже очень неплохая команда, с хорошим переходом из обороны в атаку. Мне импонирует такой футбол.

У нас были ошибки, конечно, хотелось бы сыграть еще лучше. Но я рад, что мы проявили характер и довели дело до логического завершения», – сказал Вернидуб.

После семи сыгранных матчей АПЛ «Кривбасс» занимает второе место чемпионата с 14 очками в активе, «Верес» – 15 с четырьмя зачетными пунктами.

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Источник ФК Верес
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vruthiy-112
Перший тайм окрім Дібанго,  ніхто не знав куди бігти,  що робити.!!!
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