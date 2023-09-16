В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в Кривом Роге местный «Кривбасс» будет принимать «Верес» из Ровно. Хозяева поля перед этим туром занимали третье место, имея в своем активе 11 очков, а гости по-прежнему находятся в числе аутсайдеров, набрав в 5 матчах только 4 очка.

Кривбасс

Криворожская команда начала чемпионат с поражения от «Александрии» 0:1, зато после этого пять туров подряд она уже не испытывает горечь от поражений, а, наоборот, дарит больше позитива своим болельщикам.

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Началась эта беспроигрышная серия в гостевом матче с «Зарей», в котором «Кривбасс» одержал победу 3:1. Затем был еще один, уже домашний успех в матче с «ЛНЗ» 2:0 и ничья 3:3 с «Шахтером», которую смело тоже можно считать ближе к победе. А в двух последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба взяли в гостях четыре очка – 0:0 с «Оболонью» и 3:0 уверенный выигрыш у «Колоса». Сам главный тренер после такой серии уже намекал, что хотел бы видеть свою команду в еврокубках на следующий сезон, а еще надеется на усиление, если в ближайшее время удастся найти свободных агентов.

Во время паузы в чемпионате Украины «Кривбасс» на своем стадионе «Горняк» провел контрольный матч с «ЛНЗ», в котором сыграл вничью 1:1. Гол у хозяев забил Олег Кожушко. В той игре тренерский штаб криворожцев проверил в деле сразу 20 футболистов. Посмотрим, кто из них выйдет в основе в предстоящей встрече.

Верес

А вот клуб из Ровно пока никак не может выбраться со дна турнирной таблицы, где он оказался еще во втором круге предыдущего чемпионата. И в новом сезоне в первых четырех матчах «Верес» набрал только 1 очко. Впрочем, в шестом туре подопечные Сергея Лавриненко одержали свою первую победу над «Черноморцем» 3:1 и, возможно, именно с нее начнется подъем команд вверх.

«Верес» очень серьезно готовился к поединку в Кривом Роге. По словам наставника, он вместе со своими футболистами несколько раз просматривали матчи будущего соперника и назвал «Кривбасс» самым сильным из тех, с кем его команда встречалась на старте турнира. А во время вынужденного перерыва в Премьер-лиге ровенская команда в контрольном поединке обыграла «Полесье» 3:1. У победителей забивали Гайдучик, Марусич и Ковалюк.

Вот только до сих пор главный тренер не может выставить свой боевой состав. Уже точно в предстоящем матче не сыграют из-за травм Дмитрий Клец, Денис Балан и Василий Гакман.

Статистика матчей

В матчах на уровне Премьер-Лиги соперники встречались 8 раз. «Кривбасс» побеждал трижды, «Верес» - дважды и еще 3 поединка завершились вничью. В первом круге предыдущего чемпионата в Киеве на НСК «Олимпийский» выиграл «Верес» 1:0 благодаря голу Дахновского. А во втором круге уже в Ровно победил «Кривбасс» 2:1. У гостей отличились Приходько и Понедельник, а у хозяев – Близниченко.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко

«Верес»: Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Близниченко, Кучеров, Кучеренко, В.Шарай, С.Шарай, Яго, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Обе команды в предыдущем туре порадовали своих болельщиков победами, поэтому они снова будут стремиться к тому, чтобы набрать 3 очка. «Кривбасс» играет дома, да и состав у него поопытней. Поэтому поставим на хозяев поля, которые могут добиться успеха со счетом 2:1

17 сентября, воскресенье