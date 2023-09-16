Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Кривбасс
17.09.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:16
114
0

Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы криворожцы останутся в числе лидеров, ровенской команде надо выбираться из подвала

16 сентября 2023, 22:15 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:16
114
0
Кривбасс – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В 7-м туре украинской Премьер-Лиги в Кривом Роге местный «Кривбасс» будет принимать «Верес» из Ровно. Хозяева поля перед этим туром занимали третье место, имея в своем активе 11 очков, а гости по-прежнему находятся в числе аутсайдеров, набрав в 5 матчах только 4 очка.

Кривбасс

Криворожская команда начала чемпионат с поражения от «Александрии» 0:1, зато после этого пять туров подряд она уже не испытывает горечь от поражений, а, наоборот, дарит больше позитива своим болельщикам.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Началась эта беспроигрышная серия в гостевом матче с «Зарей», в котором «Кривбасс» одержал победу 3:1. Затем был еще один, уже домашний успех в матче с «ЛНЗ» 2:0 и ничья 3:3 с «Шахтером», которую смело тоже можно считать ближе к победе. А в двух последних матчах чемпионата страны подопечные Юрия Вернидуба взяли в гостях четыре очка – 0:0 с «Оболонью» и 3:0 уверенный выигрыш у «Колоса». Сам главный тренер после такой серии уже намекал, что хотел бы видеть свою команду в еврокубках на следующий сезон, а еще надеется на усиление, если в ближайшее время удастся найти свободных агентов.

Во время паузы в чемпионате Украины «Кривбасс» на своем стадионе «Горняк» провел контрольный матч с «ЛНЗ», в котором сыграл вничью 1:1. Гол у хозяев забил Олег Кожушко. В той игре тренерский штаб криворожцев проверил в деле сразу 20 футболистов. Посмотрим, кто из них выйдет в основе в предстоящей встрече.

Верес

А вот клуб из Ровно пока никак не может выбраться со дна турнирной таблицы, где он оказался еще во втором круге предыдущего чемпионата. И в новом сезоне в первых четырех матчах «Верес» набрал только 1 очко. Впрочем, в шестом туре подопечные Сергея Лавриненко одержали свою первую победу над «Черноморцем» 3:1 и, возможно, именно с нее начнется подъем команд вверх.

«Верес» очень серьезно готовился к поединку в Кривом Роге. По словам наставника, он вместе со своими футболистами несколько раз просматривали матчи будущего соперника и назвал «Кривбасс» самым сильным из тех, с кем его команда встречалась на старте турнира. А во время вынужденного перерыва в Премьер-лиге ровенская команда в контрольном поединке обыграла «Полесье» 3:1. У победителей забивали Гайдучик, Марусич и Ковалюк.

Вот только до сих пор главный тренер не может выставить свой боевой состав. Уже точно в предстоящем матче не сыграют из-за травм Дмитрий Клец, Денис Балан и Василий Гакман.

Статистика матчей

В матчах на уровне Премьер-Лиги соперники встречались 8 раз. «Кривбасс» побеждал трижды, «Верес» - дважды и еще 3 поединка завершились вничью. В первом круге предыдущего чемпионата в Киеве на НСК «Олимпийский» выиграл «Верес» 1:0 благодаря голу Дахновского. А во втором круге уже в Ровно победил «Кривбасс» 2:1. У гостей отличились Приходько и Понедельник, а у хозяев – Близниченко.

Ориентировочные составы:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич, Бизимана, Вакулко, Хомченовский, Задерака, Кожушко

«Верес»: Паст, Шевченко, Вовченко, Курко, Близниченко, Кучеров, Кучеренко, В.Шарай, С.Шарай, Яго, Гайдучик

Прогноз на противостояние:

Обе команды в предыдущем туре порадовали своих болельщиков победами, поэтому они снова будут стремиться к тому, чтобы набрать 3 очка. «Кривбасс» играет дома, да и состав у него поопытней. Поэтому поставим на хозяев поля, которые могут добиться успеха со счетом 2:1

17 сентября, воскресенье

«Кривбасс» – «Верес»
Кривой Рог. Стадион «Горняк». 17.00
ТВ-трансляция на платформах Megogo, Setanta Sports, Киевстар ТВ
КРИВБАСС - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск)
Прогноз Sport.ua – 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Верес
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Наши футболисты думали уже о следующей игре»
Владимир ШАРАН: «Хотели победить на родном для меня стадионе»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Кривбасс - Верес прогнозы
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 16 сентября 2023, 21:20 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Футбол | 16 сентября 2023, 11:18 8
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров
Он уже стучится в элиту. Де Дзерби – лидер нового поколения тренеров

ESPN подводит итоги первого года экс-тренера «Шахтера» во главе «Брайтона»

Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Футбол | 16.09.2023, 00:37
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Римейк финала ЛЧ. Шевченко забил пенальти Буффону в благотворительном матче
Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд
Футбол | 16.09.2023, 22:01
Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд
Ярмолюк так и не дебютировал в АПЛ. Ньюкасл минимально обыграл Брентфорд
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Футбол | 16.09.2023, 16:59
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Домашняя крепость. Черноморец в Одессе переиграл Полесье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
15.09.2023, 23:59 41
Футбол
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
16.09.2023, 15:58 6
Волейбол
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
15.09.2023, 09:00 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
14.09.2023, 16:46 33
Футбол
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
Роналдо распродал Вальядолид. Фанаты требуют, чтобы Зубастик убирался вон
16.09.2023, 12:15
Футбол
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
15.09.2023, 13:15 2
Волейбол
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
Решающий гол после вмешательства VAR. Металлист 1925 победил Зарю
15.09.2023, 20:26 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем