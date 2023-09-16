В воскресенье, 17-го сентября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и ровенский «Верес». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 17:00.

Команда Юрия Вернидуба провела прекрасный первый отрезок сезона, оказавшись в итоге в числе лидеров чемпионской гонки. Очевидно, что команда с амбициями уровня «Кривбасса» на этом останавливаться не захочет, для чего матч против «Вереса» на фоне длительного отдыха придется как нельзя впрок. Ровенский коллектив долго не мог победить, но затем ошарашил «Черноморец» (3:1). Что может команда Романа Григорчука, мы уже видели, а вот на чем остановится коллектив Сергея Лавриненко?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.