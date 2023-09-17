Украина. Премьер лига17 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:36
177
0
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги
17 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:36
177
0
В матче 7-го тура УПЛ Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес из Ровно (2:1).
Очередную победу одержала команда Юрия Вернидуба.
Дебютант прошлого сезона поднялся на второе место турнирной таблицы.
УПЛ. 7-й тур, 17 сентября
Кривбасс Кривой Рог – Верес Ровно – 2:1
Голы: Бескоровайный, 13, Илич, 85 – Кучеров, 34 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Илич (Кривбасс).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Кучеров (Верес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 сентября 2023, 08:23 1
Команда Херардо Мартино пропустила пять голов от «Атланты Юнайтед»
Футбол | 17 сентября 2023, 11:26 27
Экс-форвард «Динамо» на недавнем видео был не в лучшем состоянии
Футбол | 16.09.2023, 21:32
Футбол | 17.09.2023, 17:58
Футбол | 17.09.2023, 17:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.09.2023, 15:58 13
15.09.2023, 20:26 29
15.09.2023, 17:32 10
16.09.2023, 18:57 99
17.09.2023, 00:32
17.09.2023, 00:46
16.09.2023, 12:55 1
16.09.2023, 12:52 2