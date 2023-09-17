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Чемпионат Украины
Кривбасс
17.09.2023 17:00 – FT 2 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
17 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:36
177
0

Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

17 сентября 2023, 20:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 20:36
177
0
Кривбасс – Верес – 2:1. Вернидуб вышел на 2-е место. Видео голов и обзор
УПЛ

В матче 7-го тура УПЛ Кривбасс в Кривом Роге одолел Верес из Ровно (2:1).

Очередную победу одержала команда Юрия Вернидуба.

Дебютант прошлого сезона поднялся на второе место турнирной таблицы.

УПЛ. 7-й тур, 17 сентября

Кривбасс Кривой Рог – Верес Ровно – 2:1

Голы: Бескоровайный, 13, Илич, 85 – Кучеров, 34 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Хрвое Илич (Кривбасс).
34’
ГОЛ ! С пенальти забил Валерий Кучеров (Верес).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Данило Бескоровайный (Кривбасс).
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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Верес Ровно Украинская Премьер-лига Кривбасс - Верес видео голов и обзор Хрвое Илич Валерий Кучеров Даниил Бескоровайный
Источник Sport.ua
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