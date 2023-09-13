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Товарищеские матчи
Кривбасс
10.09.2023 13:00 – FT 1 : 1
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
13 сентября 2023, 04:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 05:28
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0

Кривбасс – ЛНЗ – 1:1. Заполняя паузу в УПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского поединка

13 сентября 2023, 04:59 | Обновлено 13 сентября 2023, 05:28
90
0
Кривбасс – ЛНЗ – 1:1. Заполняя паузу в УПЛ. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ

«Кривбасс» сыграл контрольный матч, заполняя паузу в чемпионате, связанную с поединками сборных. В Кривой Рог на спарринг приехал черкасский «ЛНЗ».

Дебют матча прошел в равной борьбе. Первые удары по воротам нанесли гости: особенно неприятным был выстрел, когда Татарков выносил мяч почти с ворот, но обошлось. Криворожцы ответили двумя подряд ударами По, впервые вышедшим в стартовом составе за красно-белых. Полтайму понадобилось криворожцам, чтобы завладеть инициативой.

К концу тайма игра шла уже на одной половине поля. «Кривбасс» постоянно нагнетал у ворот Пенькова. Остро было после фланговых прострелов. После одного из таких Кожушка в последний момент опередил вратарь. Но «ЛНЗ» после одной из редких контратак умудрился забить. Передача справа, скидка под удар Наумцу – и тот обводным ударом в дальний угол застал врасплох Клищука – 0:1.

Но Кривбасс довольно быстро отыгрался. На 45 минуте Семотюк эффектно пробросил мяч мимо оппонента и отдал Татаркову. Никита едва заметным прикосновением хитро вывел Кожушко тет-а-тет с Пеньковым. Удар низом между ног голкипера – 1:1.

Второй тайм начался с обоюдных атак, в которых интереснее смотрелись хозяева. Хороший момент себе создал вышедший на замену Устименко. Денис обыграл соперника, ворвался в штрафную, но пробил несильно и по центру.

Кривбасс в обновленном составе продолжал вести игру, а вот гости надеялись исключительно на контратаки: Маханьков был почти без работы. Но в последнюю 10-минутку ЛНЗ неожиданно несколько активизировался и уже вратарь хозяев поля начал вступать в игру. Владимир реально выручил после удара Насонова из стандарта и рикошета, а затем и после двух неприятных ударов Прядуна.

Концовка уже была за Кривбассом. Дебелко даже забил в компенсированное время, но не из офсайда. 1:1 – боевая ничья.

Товарищеский матч

10 сентября 2023 года. Кривой Рог. Стадион Горняк

Кривбасс (Кривой Рог) – ЛНЗ (Черкассы) – 1:1 (1:1)

Голы: Владислав Наумец, 41 (0:1). Олег Кожушко (Никита Татарков), 45 (1:1).

Кривбасс: Андрей Клищук (Владимир Маханьков, 46) – Денис Кузик, Вячеслав Рябов (Владимир Виливальд, 46), Даниил Бескоровайный (Тимур Стецьков, 46), Иван Дибанго (Андрей Понедельник, 46) – Жан По (Максим Задер) Никита Татарков, Клим Приходько (Роман Дебелко, 46), Юрий Вакулко (Владислав Семотюк, 25), Андрей Близниченко (Данило Гончарук, 46) – Олег Кожушко (Денис Устименко, 46).

Главный тренер: Юрий Вернидуб.

ЛНЗ (стартовый состав): Герман Пеньков, Александр Насонов, Максим Лопыренок (к), Петр Стасюк, Денис Норенков, Денис Олейник, Геннадий Пасич, Алексей Хобленко, Виталий Бойко, Владислав Наумец, Иван Калюжный.

Запас: Кирилл Самойленко, Олег Тарасенко, Назарий Муравский, Сергей Копыл, Иван Тищенко, Владислав Хамелюк, Сергей Шестаков, Антон Савин, Максим Прядун, Владислав Вивденко, Владислав Мозоль.

Главный тренер: Олег Дулуб.

Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог). Ассистенты арбитра: Максим Левченко, Алексей Гавеля (оба – Кривой Рог).

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Олег Кожушко (Кривбасс).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Наумец (ЛНЗ Черкассы).
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Кривбасс - ЛНЗ Кривбасс Кривой Рог ЛНЗ Черкассы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Владислав Наумец Олег Кожушко
Источник ФК Кривбасс
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