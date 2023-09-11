ДУЛУБ: «Удовлетворен спаррингом с Кривбассом»

Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Кривбасса» и ЛНЗ заполнили контрольным матчем, который завершился вничью (1:1).

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал справились ли его подопечные с поставленными задачами в спарринге:

– Я остался доволен поединком в Кривом Роге. Мне понравился «Кривбасс», прежде всего, желанием играть быстро и агрессивно. Не случайно, что подопечные Юрия Вернидуба занимают третье место в УПЛ. И потому ничейный результат меня устроил.

– Многие тренеры стараются не обращать внимание на результаты спаррингов, которые по своему напряжению сильно отличаются от официальных противостояний:

– Не верьте этому. Поверьте, для тренера очень важен результат каждого матча. В частности, для ЛНЗ вчерашнее противостояние в Кривом Роге было ценно в психологическом аспекте. Пока наша команда выступает не так, как того хотелось бы и важно, чтобы ребята снова поверили в свои силы.

– Но ведь в последнем туре УПЛ ЛНЗ в гостях сыграл вничью с серебряным призером – «Днепром-1»:

– Конечно, полученное в Ужгороде очко – важное, однако меня далеко не все устраивало в действиях подопечных. Прежде всего, реализация голевых моментов. Есть еще над чем работать.

– Спаррингом с «Кривбассом» черкасчане уже начали подготовку к следующему календарному поединку с одним из лидеров – «Рухом»?

– Нет. Для меня в Кривом Роге было важно, чтобы футболисты после короткого отдыха, а затем изнурительной трехдневной тренировки постепенно выравнялись в физических кондициях, во-вторых, хотелось пересмотреть некоторых игроков на других позициях. А непосредственную подготовку к матчу начнем завтра.

– Тогда наконец, о кадровых вопросах в ЛНЗ:

– Все в стадии решения, как с приглашением в тренерский штаб Александра Грановского, так и с усилением игроками из числа свободных агентов.