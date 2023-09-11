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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 12:21 | Обновлено 11 сентября 2023, 12:52
323
0

ДУЛУБ: «Удовлетворен спаррингом с Кривбассом»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал последний товарищеский матч своей команды

11 сентября 2023, 12:21 | Обновлено 11 сентября 2023, 12:52
323
0
ДУЛУБ: «Удовлетворен спаррингом с Кривбассом»
СК Днепр-1. Олег Дулуб

Сентябрьскую паузу в чемпионате УПЛ футболисты «Кривбасса» и ЛНЗ заполнили контрольным матчем, который завершился вничью (1:1).

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал справились ли его подопечные с поставленными задачами в спарринге:

– Я остался доволен поединком в Кривом Роге. Мне понравился «Кривбасс», прежде всего, желанием играть быстро и агрессивно. Не случайно, что подопечные Юрия Вернидуба занимают третье место в УПЛ. И потому ничейный результат меня устроил.

– Многие тренеры стараются не обращать внимание на результаты спаррингов, которые по своему напряжению сильно отличаются от официальных противостояний:

– Не верьте этому. Поверьте, для тренера очень важен результат каждого матча. В частности, для ЛНЗ вчерашнее противостояние в Кривом Роге было ценно в психологическом аспекте. Пока наша команда выступает не так, как того хотелось бы и важно, чтобы ребята снова поверили в свои силы.

– Но ведь в последнем туре УПЛ ЛНЗ в гостях сыграл вничью с серебряным призером – «Днепром-1»:

– Конечно, полученное в Ужгороде очко – важное, однако меня далеко не все устраивало в действиях подопечных. Прежде всего, реализация голевых моментов. Есть еще над чем работать.

– Спаррингом с «Кривбассом» черкасчане уже начали подготовку к следующему календарному поединку с одним из лидеров – «Рухом»?

– Нет. Для меня в Кривом Роге было важно, чтобы футболисты после короткого отдыха, а затем изнурительной трехдневной тренировки постепенно выравнялись в физических кондициях, во-вторых, хотелось пересмотреть некоторых игроков на других позициях. А непосредственную подготовку к матчу начнем завтра.

– Тогда наконец, о кадровых вопросах в ЛНЗ:

– Все в стадии решения, как с приглашением в тренерский штаб Александра Грановского, так и с усилением игроками из числа свободных агентов.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига инсайд
Источник Sport.ua
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