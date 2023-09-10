Верес обыграл Полесье в контрольном матче
Команды провели 4 тайма по 30 минут
Сегодня, 10 сентября, «Верес» и «Полесье», пользуясь паузой в чемпионате УПЛ, провели контрольный матч, который проходил в необычном формате: четыре тайма по 30 минут.
Матч завершился убедительной победой команды Сергея Лавриненко со счетом 3:1.
Контрольный матч. Ровно, стадион «Авангард»
«Верес» – «Полесье» – 3:1
Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 – Мустафаев 100 (пен)
«Верес» (стартовый состав): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай, Яго, Гайдучик.
«Полесье» (стартовый состав): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Янаков, Ариэльсон.
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