Верес обыграл Полесье в контрольном матче

Сегодня, 10 сентября, «Верес» и «Полесье», пользуясь паузой в чемпионате УПЛ, провели контрольный матч, который проходил в необычном формате: четыре тайма по 30 минут.

Матч завершился убедительной победой команды Сергея Лавриненко со счетом 3:1.

Контрольный матч. Ровно, стадион «Авангард»

«Верес» – «Полесье» – 3:1

Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 – Мустафаев 100 (пен)

«Верес» (стартовый состав): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай, Яго, Гайдучик.

«Полесье» (стартовый состав): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Янаков, Ариэльсон.