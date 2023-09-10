Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес обыграл Полесье в контрольном матче
Товарищеские матчи
Верес
10.09.2023 13:00 – FT 3 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 сентября 2023, 17:15 |
165
0

Верес обыграл Полесье в контрольном матче

Команды провели 4 тайма по 30 минут

10 сентября 2023, 17:15 |
165
0
Верес обыграл Полесье в контрольном матче
ФК Верес

Сегодня, 10 сентября, «Верес» и «Полесье», пользуясь паузой в чемпионате УПЛ, провели контрольный матч, который проходил в необычном формате: четыре тайма по 30 минут.

Матч завершился убедительной победой команды Сергея Лавриненко со счетом 3:1.

Контрольный матч. Ровно, стадион «Авангард»

«Верес» – «Полесье» – 3:1
Голы: Гайдучик 35, Марусич 84, Ковалюк 109 – Мустафаев 100 (пен)

«Верес» (стартовый состав): Паст - Протасевич, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеров, Кучеренко, В. Шарай, С. Шарай, Яго, Гайдучик.

«Полесье» (стартовый состав): Бойко – Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Шаповал, Танковский, Кушниренко, Козак, Грицук, Янаков, Ариэльсон.

По теме:
ВИДЕО. Дебютный матч Кривенцова. Колос обыграл Зарю в спарринге
Днепр-1 – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Валерий Кривенцов дал первый комментарий в качестве тренера Зари
Верес Ровно Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
Теннис | 10 сентября 2023, 01:25 36
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open
19-летняя королева США. Гофф наказала Соболенко и завоевала титул US Open

Коко в трех сетах обыграла вторую ракетку мира в финале американского мейджора

Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Теннис | 10 сентября 2023, 10:24 6
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open
Соболенко назвала причину своей неудачи в финале US Open

Арина проиграла в безвольном стиле Коко Гофф

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Футбол | 10.09.2023, 15:34
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед отстранил Антони от тренировок
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 10.09.2023, 11:35
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Футбол | 10.09.2023, 00:15
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
САБО: «Цыганков был слабеньким, а Мудрик вообще стоял»
10.09.2023, 06:28 20
Футбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
09.09.2023, 00:57 6
Теннис
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
Когда ничья равна победе. Сборная Украины не проиграла Англии
09.09.2023, 20:51 193
Футбол
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 3
Другие виды
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
Конотоп завоевала три медали на старте ЧМ по тяжелой атлетике
08.09.2023, 22:50 1
Другие виды
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
09.09.2023, 21:16 12
Футбол
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
Он деклассировал Мудрика. Назван лучший игрок матча Украина – Англия
09.09.2023, 22:34 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем